Arteta y Raya, convencidos de eliminar al Madrid: "Estamos aquí para ganar, queremos hacer historia"

Mikel Arteta es un hombre tranquilo, incluso ante un reto de altura como el que enfrenta este miércoles su equipo frente al Real Madrid. Un equipo al que tumbaron con violencia en la ida. Suficiente para dejarle sin opciones en la vuelta, pero las circunstancias del club blanco son diferentes a la de cualquier equipo en Europa. "Queremos ganar, dominar y tener las mejores posibilidades de vencer", dejó claro el preparador del Arsenal, quien respeta la historia de su rival: "Tienen todo el derecho a hablar de escenarios, pero nuestra historia es nuestra".

Ben White y Thomas están disponibles

Arteta quiere crear un relato propio, "porque tenemos que estar preparados para insistir y hacer nuestra propia historia". El técnico del Arsenal aspira a llevar al club a la tercera semifinal de su historia. Para ello deberán enfrentar el "cabeza, corazón y cojones" anunciado por Ancelotti. "Preparar este tipo de escenarios hace que podamos generar cualquier tipo de situación. Podemos jugar cualquier tipo de partido", explicó el entrenador, quien asegura tener trabajados todos los contextos, en relación a cómo se lleva un partido de este calado con un 3-0 en la ida.

"No podemos bloquear el ruido externo, pero nuestros aficionados nos darán su aliento", aseguró el entrenador de un equipo que no ha perdido por más de tres goles desde "hace más de 70 partidos". La partida psicológica será definitiva, "pero yo no utilizaría la palabra miedo. Son una inspiración para cualquier equipo, pero hablamos de una competición diferente. Estamos preparados para ganar el partido". Arteta, con la sonrisa en la boca, avanzó que Declan Rice, autor de dos goles a balón parado en la ida, ha preparado de nuevo las faltas. "Jorginho no estará. Lo bueno es que Ben White ha podido entrenar con nosotros. Thomas también está disponible", avanzó sobre las bajas.

Arteta, ansioso: "Estoy para jugar"

"Tenemos que repetir el mensaje opuesto. Lo que hemos hecho en los últimos partidos. Ojalá que este mensaje cale. Tenemos que sentir todo esto y abordar lo que tenemos mañana", sostuvo Arteta, dueño de un equipo de autor. "Estoy convencido de que el equipo está preparado, pero al final esto va de demostrarlo este miércoles. Esperamos minimizar los argumentos del Real Madrid", insistió desde la calma. De ahí su argumento definitivo para evitar excepcionalidades: "Los penaltis los preparamos cada semana".

Arteta ha hecho un amplio trabajo de la parte mental. "Cuanto más nos acerquemos a la victoria, más nos acercaremos al objetivo", declaró un entrenador que sigue pensando como futbolista: "Estoy para jugar". Los días más bonitos del preparador del Arsenal son los "que jugamos y competimos, este es un escenario que me hace mucha ilusión". Táctica, físico y emoción son los tres pilares en los que se moverá un encuentro donde esperan que el cronómetro genere un estado de frustración en el Real Madrid.

Raya: "La intención es ganar el partido"

David Raya, portero del Arsenal, fue el encargado de comparecer antes de Mikel Arteta. "No estamos nerviosos. Queremos repetir lo que hicimos el primer partido. Hemos venido aquí a ganar", defendió el portero de la selección española. "Yo no seguía al Real Madrid, seguía a Casillas, que era mi ídolo. Sería maravilloso dejarlos fuera", añadió el guardameta, quien se refirió al "impulso" que tiene el club inglés, como demostró en el partido de ida, que espera sea el comienzo de "hacer historia". Repetir lo que sucedió en 2006, "pero el pasado es pasado y vamos a afrontar el presente".

"Intento centrarme en lo que puedo controlar, por ejemplo, tus acciones. El ruido escapa a todo esto", dijo Raya, antes de describir el ambiente que se encontrará en el Bernabéu. "La atmósfera y el 'show' que tendrán al estadio... No podemos pensar en esto. Tenemos que jugar del mismo modo que en el primer partido para crear oportunidades y marcar goles. Hemos venido para ganar", ambicionó el guardián del Arsenal, que dejó a cero su arco en la ida. Un botín que puede condicionar la eliminatoria.

"La intención es ganar el partido", aseguró Raya, quien descartó comentar sobre la protección histórica que ampara al Real Madrid en este tipo de situaciones. "Quieres ganar el trofeo. Por lo contrario, no juegas", añadió. "Tenemos que plantear el partido para ganarlo, no para defenderlo. Vamos a salir desde el minuto 1. Tengo la mente muy tranquila, concentrado en cómo puedo ayudar al equipo. Cuando llegue el partido ya se verá", explicó un jugador que obvió hablar de los penaltis. "Vamos a hacer nuestro partido, es normal que quieran ganar confianza", resolvió, sobre las conjuras que ha establecido al Real Madrid en un partido en el que se juega la temporada.