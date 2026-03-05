Arbeloa, antes del Celta - Real Madrid: "¿Una temporada sin títulos? Sí que habéis venido optimistas"

Álvaro Arbeloa (Salamanca, 1983) estudió Periodismo. Fue otra forma de prepararse para entrenar en la élite. Una buena rueda de prensa puede marcar el devenir de un encuentro. O, por lo menos, la digestión del mismo. En eso era un mago Carlo Ancelotti, capaz de meter en medio de los peores momentos una chanza que relajaba el ambiente. Al contrario que Xabi Alonso, que empezó a mostrar su agotamiento ante los periodistas que cubren la actualidad blanca y que cercaron a Arbeloa tras la segunda derrota consecutiva en Liga frente al Getafe.

"Sabremos si somos dignos de esta camiseta"

"¿Que si pienso en una temporada sin títulos? Estamos hoy en modo optimista. Solo pienso en el partido frente al Celta… y no pienso en nada más", dijo, en modo irónico, con una media sonrisa en la boca. Un recurso que no se le ve durante los encuentros ni en las intervenciones posteriores a los mismos, en los que se le ha visto tenso últimamente. De ahí que aproveche las charlas previas para intentar destensar.

"No es que no me guste el juego del equipo, es que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí hay que ganar. Puedo venir aquí y hablar del proceso y el aprendizaje… pero no serviría de mucho. Soy consciente de que el Madrid puede jugar mucho mejor y sé que hay una gran plantilla", defendió, antes de decir que casi ha tenido más partidos que entrenamientos desde que llegó, hace menos de dos meses.

"¿Las bajas? Me lo ponen más fácil porque tengo que pensar menos. Intento transmitir confianza. Se nos mide cuando las cosas se ponen difíciles. Este es el momento en el que se tiene que ver si somos valedores para llevar esta camiseta", respondió cuando se le preguntó sobre un parte de bajas convertido en un problema institucional, con una plaga de ausencias graves como las de Rodrygo, Mbappé o Bellingham.

La plaga de bajas: "Vamos a ir día a día con Mbappé"

"Con Mbappé hablo con él todos los días. Lo tenemos controlado, lo que le pasa y cómo está. Es un proceso en el que vamos a ir día a día", dijo sobre el francés, con ese manto de misterio que cubre todo lo que sucede alrededor del hombre que más goles aporta al equipo. Un jugador que, al igual que Bellingham, ha ido a por una segunda opinión médica fuera del club. La temporada, pero sobre todo el Mundial, están en juego.

"Todas las visitas están organizadas por los servicios médicos del Madrid. Han estado en Londres y París acompañados por gente del club", despejó un entrenador con una zaga en cuadro. Aunque confía en contar con Asencio para Balaídos, no descartó la presencia de algún canterano como Aguado o Lamine Fati. "Dejadnos tener la ilusión de que vamos a conseguir los tres puntos. No nos queremos poner en situaciones que aún no se han dado. Así es este club, aún cuando no tengamos opciones seguiremos luchando", pidió.

Arbeloa se vio obligado a analizar nombres propios como los de Huijsen o Mastantuono, dos fichajes de verano alejados de lo que de ellos se esperaba. "El Juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Mastantuono y Huijsen podría estar jugando en el Castilla, por edad. Recuerdo lo que se dijo de Vinicius cuando llegó y mira ahora: dos Champions y uno de los mejores jugadores del mundo", sostuvo.

Un juego de equilibrios, el de Arbeloa, que tendrá en los próximos partidos una reválida a su proyecto. Una idea que comenzó a mitad de temporada, situación bajo la que se refugia para pedir más tiempo. Aunque consciente -él mejor que nadie- de que esa materia prima no se trabaja en un club como el Real Madrid, más si cabe ante la idea de no volver a ganar ningún gran título por segunda campaña consecutiva.