Arbeloa no se pone "ningún plazo" con Courtois y avisa a Bellingham y Mbappé: "Aquí atacamos todos y defendemos todos"

Álvaro Arbeloa se ha visto reforzado por la eliminatoria contra el Manchester City. Tumbar a Guardiola en Champions le ha dado sentido a su proyecto, así como la apuesta por la cantera. Se ha quitado la pátina de entrenador interino para intentar ser un candidato a medio plazo. Pero es consciente de que sin títulos o competir en partidos marcados en rojo, como el derbi madrileño contra el Atlético (domingo, 21:00 horas) nada tiene sentido.

Precaución con Courtois, confianza en Lunin

El salmantino se ha acostumbrado a trabajar con una enfermería flotante. La última gran ausencia con la que cuenta es la del hombre más decisivo del Real Madrid en los últimos años: Thibaut Courtois. "Riesgos se corren cada vez que pongo a un jugador en el campo. Es normal. Cuando llegó al descanso quería seguir jugando y fui yo quien decidió parar", defendió sobre la gestión se hizo en la vuelta en el Etihad.

Carreras y Asencio apuntan a un derbi sin Courtois / EFE

"También por la máxima confianza que tengo en Lunin. Es un gran portero y lo va a demostrar. Aquí se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos a otro. No nos marcamos ningún plazo", añadió el técnico madridista sobre el baile de semanas que surgió tras el diagnóstico del belga por una rotura en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha. Desde el mes hasta las seis semanas.

El que a priori ya está al 100% es Mbappé, después de una lesión de rodilla que ha sido todo un expediente en la 'casa blanca': "En Manchester demostró que está muy bien y sus sensaciones son lo más importante. Máxima confianza y garantías, como ilusión por tenerle de vuelta. Está al 100%". Sobre el galo circunda siempre la sensación de que él toma sus propias decisiones, como el hecho de volver con Francia tras apenas un par de encuentros con el Real Madrid.

Las convocatorias de Bellingham y Mbappé

"Me parece fenomenal que vaya. Está a disposición y mañana va a jugar seguro. No veo ningún inconveniente. Digo lo mismo con Belingham. Está disponible. Es normal; es muy inteligente y sabe lo que hace", expresó sobre dos pesos pesados del club. Durante su ausencia, el Madrid ha sido un equipo más redondo y solidario. Una máxima con la que deberán cumplir los retornados.

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"Aquí atacamos todos y defendemos todos. Ya buscaremos su mejor rol, ese es mi trabajo. Cuando no tenemos balón, no queda otra que trabajar los once. Mentalidad colectiva. No veo ningún problema en tener grandísimos jugadores. Y si sucede, bendito problema", explicó sobre si el regreso del inglés desplazará a la suplencia a Thiago Pitarch. El jugador que abandera la rebelión de la cantera en busca de protagonismo.

"Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener a Bellingham es una noticia excelente y que Thiago haya dado este rendimiento, también. Hay muchos partidos y me encantan estos problemas", aseveró. No tuvo la misma condescendencia con Carvajal, cuya falta de minutos le ha dejado fuera de la última convocatoria de Luis de la Fuente y, a la larga, compromete su presencia en el Mundial.

El futuro de Carvajal y Rüdiger

"Yo tengo que pensar en el Real Madrid y eso es lo que hago, también cuando pongo a Carvajal. Su figura es muy importante, más allá de lo que pase en el campo. Ayuda mucho a sus compañeros. Es lo que necesitamos, un líder. Porque o se es líder en todas partes o no se es líder", aseguró sobre un jugador que termina contrato este verano y que ve más cerca el final en el club de su vida.

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En el aire también está el futuro de, hoy por hoy, uno de sus hombres fuertes, como es Rüdiger. "No me gusta meterme en estos temas; respeto mucho a club y jugador, las dos partes que se tienen que entender. Pero yo estoy dispuesto a hacer una estatua de Rüdiger en mi jardín. Me dijo que en marzo, cuando llegue lo duro, estaría disponible y aquí está. Su tratamiento en Londres, con Niko Mihic, ha sido una suerte", explicó sobre el alemán, desvelando uno de tantos viajes en busca de soluciones médicas externas mientras él se las ha tenido que arreglar para buscarlas dentro de casa.