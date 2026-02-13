En Directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Arbeloa previa al Real Madrid - Real Sociedad, en directo
Sigue en vivo en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación de Álvaro Arbeloa previa a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26
Álvaro Arbeloa comparece ante los medios de comunicación este viernes con motivo de la previa al partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Los blancos tienen una oportunidad de oro de meter presión al Barça e incluso de colocarse líderes de manera temporal, ya que los de Flick juegan el lunes ante el Girona. La gran duda para el encuentro es la presencia de Kylian Mbappé, que arrastra molestias en la rodilla, si bien hoy se ha entrenado con el resto de sus compañeros y apunta a ser titular.
Un mes de Arbeloa en el banquillo
"Estoy aquí muy feliz, me siento un privilegiado. Con mucha energía para preparar el partido de mañana y todo los que nos viene. Me siento un privilegiado estar en esta silla. Ser entrenador del mejor equipo del mundo es un un privilegio y una suerte que voy a disfrutar hasta el último día".
"Nosotros el domingo pasado sacamos una defensa más joven que tres filiales en Primera Federación. Tenemos jugadores con un potencial enorme, de muchísimo nivel, tanto Dean como Raúl están demostrando la personalidad que tienen y estoy muy contento con ellos. No es fácil ser defensa en el Madrid. Cada uno con sus características y nos están dando muchas cosas. No solo los veo más preparados sino más conscientes".
La derrota del Barça
"No tengo nada que comentar sobre el partido del Barça de ayer. Preguntadle al Barcelona y a Flick"
La cena de equipo
"Me gusta verlos unidos y es una cosa que he visto desde que estoy aquí. Verlos cenar juntos me hace muy feliz, verlos disfrutar, el martes hicimos un gran entrenamiento, y a partir de aquí encantado que hagan las cenas que quieran".
Carvajal y su escasa participación
"Yo creo que es algo del fútbol, de no estar jugando todos los minutos que le gustaría. No entendería un jugador feliz con una situación así. Todos quieren sumar y sentirse importantes. Todos quieren sumar dentro del campo. Si han llegado al Madrid es porque en sus equipos han tenido un gran papel. No hay otra respuesta posible, siempre hay que anteponer el bien del equipo, este es el camino".
"Soy nuevo en esta silla pero no en el Madrid. Lo que me gusta es mi forma de trabajar, como entiendo mi puesto. Como seguramente cuando era jugador me gustaba tener una buena relación con mi entrenador. Intento hablar con todos los jugadores, sobretodo de temas futbolísticos. A veces vienen ellos y a veces voy yo a buscarlos. Me inetersa esta relación cercana con los jugadores".
Carvajal y la foto con Pintus
"Con Carvajal como con todos los compañeros me gusta hablar con ellos individualmente. Me gusta saber que sienten, que piensan... Carvajal está cada vez mejor, ha sumado una gran semana de entrenamientos. El máximo interesado de que esté cerca de su mejor nivel soy yo. Lo tendrá que demostrar jugando".
La disolución de la Supercopa
Disolución de la Supercopa: "El club se ha pronunciado en su comunicado al que me remito y va a ser muy bueno para el fútbol"
"No me puedo imaginar nada más que el partido de mañana. Siempre hay margen para la mejora y para nosotros como cuerpo técnico. Estoy muy contento de como hemos entrenado esta semana y espero que mañana salga un mejor partido que el anterior y para luego mejorar el siguiente".
(sobre el once) "Tengo 25 jugadores y el 11 que saco es el mejor que tengo para cada partido en particular. Tengo al suerte de tener una plantilla extraordinaria y me siento contento que todos puedan estar activos. Todos están trabajando muy bien y es importante que tengan la sensación de valorarse y saber que son importantes".
