La rueda de prensa de Arbeloa previa al Real Madrid - Real Sociedad, en directo

Sigue en vivo en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación de Álvaro Arbeloa previa a la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025/26

Mbappé regresa al grupo y estará ante la Real Sociedad / EFE

Roger Meya Pla-Giribert

Álvaro Arbeloa comparece ante los medios de comunicación este viernes con motivo de la previa al partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Los blancos tienen una oportunidad de oro de meter presión al Barça e incluso de colocarse líderes de manera temporal, ya que los de Flick juegan el lunes ante el Girona. La gran duda para el encuentro es la presencia de Kylian Mbappé, que arrastra molestias en la rodilla, si bien hoy se ha entrenado con el resto de sus compañeros y apunta a ser titular.

