La rueda de prensa de Arbeloa previa al Celta - Real Madrid de LaLiga 2025/26, en directo

El Real Madrid afronta el encuentro con un sinfín de bajas por lesión y sanción. El último en entrar en la enfermería fue Rodrygo Goes, que se une a Eder Militao, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Dani Ceballos. También es duda Eduardo Camavinga. Y están sancionados Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.