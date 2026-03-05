En Directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Arbeloa previa al Celta - Real Madrid de LaLiga 2025/26, en directo
Sigue en vivo en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación de Álvaro Arbeloa previa al partido en Balaídos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025/26
El Real Madrid afronta el encuentro con un sinfín de bajas por lesión y sanción. El último en entrar en la enfermería fue Rodrygo Goes, que se une a Eder Militao, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Dani Ceballos. También es duda Eduardo Camavinga. Y están sancionados Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.
¡Hola a todos! Vamos a seguir en directo la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en la previa del Celta-Real Madrid de la Jornada 27 de LaLiga. El técnico merengue atenderá a los mediso de comunicación antes del último entrenamiento antes del desplazamiento a Vigo.
