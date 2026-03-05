Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

La rueda de prensa de Arbeloa previa al Celta - Real Madrid de LaLiga 2025/26, en directo

Sigue en vivo en SPORT la comparecencia ante los medios de comunicación de Álvaro Arbeloa previa al partido en Balaídos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025/26

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid / EP

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Actualizar

