En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Arbeloa y Camavinga previa al Benfica - Real Madrid, en directo
El técnico del conjunto blanco toma la palabra el día antes del esperado enfrentamiento ante José Mourinho en Champions League
Tras la siempre interesante rueda de prensa de José Mourinho, le toca el turno a Álvaro Arbeloa. El técnico del Real Madrid, que se llevó un varapalo enorme en su última visita al Estadio Da Luz, atiende a los medios en la previa del encuentro de Champions League.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Arbeloa y Camavinga previa al partido ante el Benfica.
