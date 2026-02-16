Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

La rueda de prensa de Arbeloa y Camavinga previa al Benfica - Real Madrid, en directo

El técnico del conjunto blanco toma la palabra el día antes del esperado enfrentamiento ante José Mourinho en Champions League

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Tras la siempre interesante rueda de prensa de José Mourinho, le toca el turno a Álvaro Arbeloa. El técnico del Real Madrid, que se llevó un varapalo enorme en su última visita al Estadio Da Luz, atiende a los medios en la previa del encuentro de Champions League.

