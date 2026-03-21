La rueda de prensa de Arbeloa, en directo

Final

Álvaro Arbeloa se despide después de una rueda de prensa, donde ha reivindicado la figura de Rüdiger, quien acaba contrato, y destacó la importancia que pueden tener Mbappé y quizá Bellingham en el derbi.

Mañana nos espera un duelo apasionante entre su equipo y el Atlético de Simenone.

¡Qué pasen un feliz sábado siempre acompañados por la información de SPORT!