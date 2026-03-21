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La rueda de prensa de Arbeloa, en directo

El entrenador del Real Madrid valora en rueda de prensa el derbi frente al Atlético de Madrid de la jornada 29 de LaLiga en el Bernabéu

Arbeloa comparece para valorar el partido el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de este domingo

Arbeloa comparece para valorar el partido el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de este domingo / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Jordi Gil

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