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Real Madrid
La rueda de prensa de Arbeloa, en directo
El entrenador del Real Madrid valora en rueda de prensa el derbi frente al Atlético de Madrid de la jornada 29 de LaLiga en el Bernabéu
Final
Álvaro Arbeloa se despide después de una rueda de prensa, donde ha reivindicado la figura de Rüdiger, quien acaba contrato, y destacó la importancia que pueden tener Mbappé y quizá Bellingham en el derbi.
Mañana nos espera un duelo apasionante entre su equipo y el Atlético de Simenone.
¡Qué pasen un feliz sábado siempre acompañados por la información de SPORT!
Cantera
"Hay que tener en cuenta que en la plantilla del Madrid están los mejores del mundo. Los canteranos no solo pueden ayudar, sino ofrecer su mejor nivel. Thiago, Manuel Ángel, César Palacios, Aguado...es más que una creencia en los jugadores, sé lo que pueden dar. Tendré más donde elegir cuando todos estén recuperados y lo importante es que los canteranos estén preparados".
Asociaciones
"Algunos se relacionan muy bien dentro y fuera del campo, que tiene química. Intentar que los grandes jugadores se asocien bien. El vestuario es fantástico. No he tenido que trabajar mucho este aspecto porque lo hacen muy bien".
Bellingham y Mbappé juntos
"Trabajamos colectivamente, en función luego de los jugadores buscamos ajustes. No es lo mismo jugar con unos que con otros. Cuando estén en el campo cada uno deberá cumplir su labor. Parece que Jude o Kylian no hayan trabajado, cuando lo han hecho y han puesto el talento al servicio de sus compañeros".
Carvajal
"Tengo que pensar en el Real Madrid, como el día del Elche que le di 90 minutos. También jugó contra el City. Su figura va más allá de lo que aporta en el campo. Quiere jugar, pero lo que aporta en el vestuario con sus mensajes les ayuda muchísimo. Es un líder dentro y fuera del campo".
Selecciones
"Lo que no dependo de mí y no puedo elegir, no le doy muchas vueltas. No voy a evitar que Bellingham o Mbappé vayan con sus selecciones que en breves meses tienen el Mundial. Yo también he tenido la suerte de jugar con mi país, sé lo que se siente, la responsabilidad. No hay ningún problema porque son dos jugadores inteligentes, que saben lo importantes que son para sus selecciones y sus clubes".
Simeone y el equipo del pueblo
"Yo me ocupo de mi equipo, una suerte enfrentarme a un equipo dirigido por un técnico como Diego Simeone. Es el típico entrenador que te exige al máximo, te hace dar mucha vuelta a los partidos. Una suerte enfrentarme a los mejores entrenadores del mundo"
Bellingham con Inglaterra
"Está ya disponible, mañana estará en la convocatoria, veremos si juega. Tengo ganas de verlo en el campo. Es normal que jugue con su selección. Ese inteligente y sabe la situación en la que está. Contento que mañana esté preparado para ayudar".
Mbappé
"Me parece fenomenal que vaya con Francia, ha jugado ya con nosotros, mañana lo volverá a hacer. Es una buena noticia para el Real Madrid"
Contrato de Rüdiger
"En temas de contrato no me gusta meterme. Respeto mucho a las dos partes. Yo estoy dispuesto a poner una estatua de Rüdiger y ponermela en el jardín. Me dijo que en marzo estaría a punto y ¡vaya como ha estado! Es un ejemplo donde los jóvenes mirarse, es una suerte tener a un jugador de su carácter, profesionalidad. Suelo puede decir cosas maravillosas de Don Antonio Rüdiger"
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