Ancelotti: "En el Real Madrid siempre me han hecho caso con los fichajes"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, está viviendo una situación de excepción. El técnico de Schrödinger del club blanco. Y eso se nota en sus comparecencias, como la que tuvo lugar antes del encuentro frente al Sevilla. El italiano dio la cara por el que todavía es su club, asegurando que siempre le ha fichado todo lo que ha pedido. Y cuando no, "hemos encontrado soluciones", a pesar de que se vaya a marchar en el mercado más movido que se recuerda en la 'casa blanca' recientemente.

"El año pasado fuimos capaces de arreglarlo"

"Me han hecho caso siempre. Desde que estoy aquí han fichado a Camavinga, Rüdiger, Tchouameni, Bellingham, Mbappé...", trató de justificar Carletto, a sabiendas de que internamente todavía se le remueve la falta de fichajes en momentos clave. Como en la pasada ventana invernal, con pilares clave tal que Carvajal o Militao lesionados para los que nunca llegaron sustitutos.

"Hemos hablado y todas las decisiones que ha tomado el club han sido habladas. No hay nada más que añadir. El año pasado tuvimos los mismos problemas y fuimos capaces de arreglarlo y este año ha sido un poco más complicado", trató de defender el italiano, quien se inventó a Camavinga de lateral, a Tchouaméni de central y vio cómo la providencia le acompañaba en perfiles como el de Joselu.

Después, con la llegada de Mbappé, el Real Madrid asumió que era más ganador que nadie, a pesar de perder a jugadores estratégicos como Kroos. "Hacer una evaluación ahora de esto... Se podía sacar más de nosotros, pero sacar hoy una evaluación mía a jugadores como Valverde, Vinicius, Rodrygo y Courtois, es imposible. Nunca voy a criticar a estos jugadores que han sido capaces de darme tantas alegrías estos años", zanjó.

El parapeto de las "demasiadas lesiones"

Quiso quitarse excusas en una de sus últimas intervenciones públicas como entrenador del Real Madrid, que termina la temporada sin títulos importantes en su palmarés. "Esto es parte del fútbol, que a veces no eres capaz de sacar lo mejor de cada uno. El Barça lo ha hecho muy bien, hay que felicitarlo, porque ha sido más continuo en la Liga y ha hecho un fútbol muy bonito. Ha merecido ganar esta Liga. El año que viene va a ser otra historia", avanzó el italiano.

En su nueva etapa en Brasil no tendrá la compañía de su hijo, que volará solo, posiblemente en el Rangers: "Davide es una parte importante de mi cuerpo técnico, también por el hecho de tener una relación especial padre-hijo, obviamente yo tengo mucha confianza en él, como la tengo en todo el cuerpo técnico. Pero él me dice cosas que a veces otros no se atreven a decir", dijo de él.

Finalmente, trató de remendar todas las críticas que puedan hacérsele a posterior: "No ha sido un problema de crearlo. Este equipo en el pasado ha sido capaz de creer cosas cuando nadie lo creía. Las remontadas que hemos tenido pasan por eso. Ha sido un problema evidente que, como he dicho, la clave de la temporada han sido las lesiones que hemos tenido en defensa. Han sido demasiadas lesiones y de jugadores muy importantes. En el partido contra el Barcelona faltaban Militao, Alaba, Rüdiger, Carvajal y Mendy. El problema ha sido ahí.