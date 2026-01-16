En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Levante, en directo
El entrenador salmantino comparece ante los medios de comunicación en la previa de su primer encuentro en el Bernabéu
Tras la debacle copera ante el Albacete, Álvaro Arbeloa se presentará en el Bernabéu ante el Levante. El primer duelo del salmantino en casa se espera que se reciba con una sonora pitada a los jugadores. Sigue en directo la rueda de prensa de Arbeloa antes del duelo ante el Levante.
Arbeloa saldrá en pocos minutos a la sala de prensa. El equipo sigue trabajando para preparar el duelo ante el Levante
Ojo a la imagen
Las cámaras del Chiringuito captaron a Arbeloa llegando a las 6:57h a Valdebebas. El salmantino sabe que hay muchas cosas por hacer y llegó muy temprano a la ciudad deportiva blanca.
El Levante visitará el Bernabéu mañana a las 14:00h. Un duelo importante para los 'granotes' que necesitan sumar para salir del pozo. Están penúltimos a cuatro puntos de la salvación.
Los blancos volverán a casa por primera vez desde las derrotas en Supercopa y en la Copa del Rey. Durante estas semanas el Madrid ha perdido dos títulos, se ha destituido a Xabi Alonso y ha debutado Arbeloa como nuevo técnico.
¡Buenos días!
Arbeloa dará la cara tras la debacle copera en el Carlos Belmonte para analizar el siguiente duelo ante el Levante. Sigue en directo la rueda de prensa del salmantino en SPORT y mañana todo el encuentro ante los valencianos.
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- Klopp, el anhelo de Florentino para la crisis más aguda: 'Lo está considerando
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- José Alberto, entrenador del Racing: 'Sin Barça y Madrid, ¿quién irá a Arabia el año que viene?
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Racing - Barcelona, en directo: Copa del Rey hoy, en vivo
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional