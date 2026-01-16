La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa previa al Real Madrid - Levante, en directo

Tras la debacle copera ante el Albacete, Álvaro Arbeloa se presentará en el Bernabéu ante el Levante. El primer duelo del salmantino en casa se espera que se reciba con una sonora pitada a los jugadores. Sigue en directo la rueda de prensa de Arbeloa antes del duelo ante el Levante.

Arbeloa saldrá en pocos minutos a la sala de prensa. El equipo sigue trabajando para preparar el duelo ante el Levante

Ojo a la imagen Las cámaras del Chiringuito captaron a Arbeloa llegando a las 6:57h a Valdebebas. El salmantino sabe que hay muchas cosas por hacer y llegó muy temprano a la ciudad deportiva blanca.

El Levante visitará el Bernabéu mañana a las 14:00h. Un duelo importante para los 'granotes' que necesitan sumar para salir del pozo. Están penúltimos a cuatro puntos de la salvación.

Los blancos volverán a casa por primera vez desde las derrotas en Supercopa y en la Copa del Rey. Durante estas semanas el Madrid ha perdido dos títulos, se ha destituido a Xabi Alonso y ha debutado Arbeloa como nuevo técnico.