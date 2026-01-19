La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Mbappé previa al Real Madrid - Mónaco, en directo

El Real Madrid vuelve a la Champions League tras la pitada descomunal del Bernabéu a sus futbolistas el pasado sábado. Los blancos se enfrentarán al Mónaco para intentar encarrilar el pase a octavos de final directo sin pasar por el play-off.

Las cámaras de MARCA han pillado una curiosa conversación entre Álvaro Arbeloa y Vinicius Jr. El brasileño parece que le pide a su entrenador poner una multa a alguien y este se lo desaconseja

El Madrid empezó el entrenamiento con un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz