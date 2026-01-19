Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Mbappé previa al Real Madrid - Mónaco, en directo

El entrenador salmantino comparece ante los medios de comunicación en la previa de su primer encuentro de UEFA Champions League

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. / SERGIO PEREZ / EFE

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid vuelve a la Champions League tras la pitada descomunal del Bernabéu a sus futbolistas el pasado sábado. Los blancos se enfrentarán al Mónaco para intentar encarrilar el pase a octavos de final directo sin pasar por el play-off.

