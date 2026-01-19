En directo
REAL MADRID
La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Mbappé previa al Real Madrid - Mónaco, en directo
El entrenador salmantino comparece ante los medios de comunicación en la previa de su primer encuentro de UEFA Champions League
El Real Madrid vuelve a la Champions League tras la pitada descomunal del Bernabéu a sus futbolistas el pasado sábado. Los blancos se enfrentarán al Mónaco para intentar encarrilar el pase a octavos de final directo sin pasar por el play-off.
Las cámaras de MARCA han pillado una curiosa conversación entre Álvaro Arbeloa y Vinicius Jr. El brasileño parece que le pide a su entrenador poner una multa a alguien y este se lo desaconseja
El Madrid empezó el entrenamiento con un minuto de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz
¡Buenos días!
¡Hooola, hooola! Día de previa en Valdebebas. El Real Madrid jugará ante el Mónaco mañana en el penúltimo encuentro de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Los blancos quieren sentenciar el pase a octavos y hoy hablará Arbeloa junto a Mbappé en rueda de prensa.
