Arbeloa, antes del Mallorca - Real Madrid: "¿Los cánticos de Cornellà? España no es racista, pero hay que erradicar estas actitudes"

Álvaro Arbeloa, y por ende el Real Madrid, se juegan la temporada en seis días (secuencia Mallorca - Bayern). Ni más ni menos. Meses de trabajo, en su caso pocos y agitados, para que unos centenares de minutos decidan qué pasará con él y con un equipo que no puede permitirse terminar dos temporadas sin títulos. Y, aun así, su respuesta sobre el futuro, antes del duelo contra el Mallorca (sábado, 16:15), fue la del más puro carpe diem: “¿Mi continuidad? No me preocupa. Estaré aquí hasta el último día, como he dicho siempre”.

Vuelve Militao contra el Mallorca

El técnico blanco fue consciente de que el parón le llegó en el peor momento. Con el equipo levantado y encadenando una secuencia de victorias críticas, tras eliminar al City y ganar al Atlético en el Camp Nou. Pero, sobre todo, con el miedo a las bajas que pudieran darse en la peor ventana FIFA. Por suerte para él, el hecho de tener que poner entre algodones a Vinicius es lo único que verdaderamente le ha quitado el sueño.

La 'torcida' pide a Neymar Jr. / @AtaqueFutbolero

“Está claro que Carletto no le ha dado mucho descanso. Pero la exigencia del Real Madrid es muy parecida a la de Brasil. Viene con mucha carga de minutos, pero decidiremos más adelante”, dijo sobre una posible titularidad del atacante. Quien sí estará disponible para el encuentro ante el Mallorca es Militao: “Va a volver. En forma, seguramente sea el mejor central del mundo. Por sus condiciones y liderazgo, nos va a ayudar muchísimo. Es un jugador diferencial y estamos muy felices de tenerle de vuelta”.

Aunque Arbeloa sabe que el gran reto inmediato que tiene es integrar en la dinámica de trabajo y presión a un Mbappé consciente de sus deberes pendientes. “Kylian tiene un compromiso enorme y sabe perfectamente lo que le pido. Tanto a él como a Vini. Los delanteros tienen que defender menos que los defensas, igual que atacan más que ellos. Pero necesitamos ser un equipo muy comprometido”, aseguró, a la vez que se alineó con la argumentación dada por el francés sobre el expediente de su rodilla.

El caso “particular” de Bellingham

“Me remito a lo que ha dicho Kylian estos días: es una información absolutamente falsa. Y es momento de dejar atrás su rodilla y centrarnos en sus goles. Que vuelva al nivel que tiene y ha demostrado”, zanjó, consciente de la complejidad de un asunto que tendrá más o menos recorrido según el rendimiento de un futbolista que ha recuperado el pulso competitivo con Francia, a diferencia del inédito Bellingham. “Su caso era un poco particular, porque jugó unos minutos ante el Atlético, pero Tuchel ha decidido que no lo haga ahora. No han querido correr riesgos”, explicó.

Kylian Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinaran la rodilla equivocada / L'Équipe

Arbeloa ha logrado lo más importante: tener a un Real Madrid capaz de competir en Liga y Champions sin remordimientos. Pero el gran reto, a partir de ahora, es el juego de equilibrios con las alineaciones. El propio Mbappé sintió que contra el Atlético ya estaba preparado, pero tuvo que conformarse con unos minutos en los que, con el equipo en inferioridad, estuvo lejos de marcar diferencias. “¿Decepcionado? En absoluto. Conmigo siempre ha tenido una comunicación muy directa. Hemos hablado la mayoría de cosas y su suplencia fue una decisión de sentido común”, despejó.

Arbeloa también fue cuestionado sobre el episodio de odio vivido en Cornellà durante el España - Egipto, que ha monopolizado la actualidad de los últimos días, sobre todo tras el posicionamiento de Lamine Yamal. “Yo creo que España no es un país racista. Si lo fuese, tendríamos problemas todos los fines de semana. Hay que erradicar comportamientos, cosas que yo no puedo cambiar. España debe seguir luchando para erradicar este tipo de actitudes, pero somos un gran país, muy tolerante. No debemos generalizar, pero sí seguir con la misma lucha y fuerza”, enfatizó en su discurso un entrenador que, en el caso entre Vinícius y Prestianni, había pedido sanciones por parte de la UEFA “para demostrar que su lucha no son solo palabras”.