Rüdiger, se sincera: "Sé que he tenido acciones que se pasaron claramente de la raya"

Antonio Rüdiger se sinceró. El central del Real Madrid concedió una entrevista al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en la que repasa su estado físico tras meses complicados por lesiones, su dureza en el terreno de juego y su forma de entender el fútbol.

"Dije que realmente no podía más"

El internacional alemán admitió que vuelve a sentirse al 100% después de muchos meses complicados. Desde el inicio de la temporada pasada arrastró problemas físicos constantes que le obligaban incluso a jugar bajo analgésicos. “Ahora por fin puedo encadenar partidos sin molestias”, explicó, aliviado tras una recuperación que también tuvo en cuenta su presencia en el próximo Mundial.

Rüdiger pisa a Lewis-Skelly / Associated Press/LaPresse / LAP

Sin embargo, el relato más duro llega al recordar ese periodo. Rüdiger reconoce que llevó su cuerpo al extremo por compromiso con el equipo: “Dejé mi salud en un segundo plano y quise estar al 100 % para el Real Madrid. Después de mi operación en 2025 sí que dije internamente con más claridad que realmente ya no podía más”, confiesa.

Críticas en Alemania por sus 'locuras'

El central también abordó las críticas recibidas en Alemania por su estilo de juego, en ocasiones considerado excesivo, como tras la agresión a Diego Rico. Lejos de esquivarlas, asegura que le han hecho reflexionar: "Claro que me doy cuenta. Cuando, como internacional, estás tan criticado, te hace pensar. Si la crítica se plantea de manera seria y objetiva, por supuesto que la tomo en serio, porque yo mismo sé que he tenido acciones que se pasaron claramente de la raya. Eso también influye en que intento estar aún más concentrado. No quiero ser un foco de problemas, sino aportar estabilidad y seguridad. El debate me recuerda que tengo una responsabilidad y que en algunos momentos no he estado a la altura".

El rodillazo de Rudiger a Rico que quedó sin sanción / Twitter

Aun así, no renuncia a su esencia. Para Rüdiger, jugar al límite no es un defecto, sino una virtud imprescindible en la élite: "Si dejo fuera esa intensidad, esa entrega, ese juego al límite, valgo solo la mitad. Ese filo es exactamente lo que me llevó al Real Madrid. En Madrid valoran y celebran precisamente eso. Sin ello no estaría aquí, no habría ganado dos veces la Champions ni habría jugado tantos partidos con mi país".

Eso sí, matiza que su agresividad es siempre táctica y controlada. El alemán insiste en que adapta su dureza según el rival y el contexto del partido, y recuerda un dato que respalda su discurso: no ve una tarjeta roja desde 2017, cuando jugaba en la AS Roma. “Muchos no entienden que juego con intensidad, pero no soy un riesgo para mi equipo”, recalca.

Por último, Rüdiger también mira al futuro de la selección alemana bajo el mando de Julian Nagelsmann. El central tiene claro qué necesita el equipo para volver a lo más alto: “El talento no gana mundiales por sí solo. Tenemos que ser un equipo incómodo, que nadie quiera enfrentarse a nosotros”, sentenció.