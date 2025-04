Rüdiger, señalado por su comportamiento agresivo: "se le han reído demasiado las gracias"

La eliminatoria entre el Arsenal y el Real Madrid dejó varios señalados en el equipo blanco. Entre ellos, no pasó desapercibido un Antonio Rüdiger cuyo comportamiento, especialmente en el partido de vuelta, fue muy criticado.

El alemán, que ha bajado su rendimiento respecto al año pasado e incluso respecto a lo que ofreció hace unos meses, no tuvo una buena actuación en lo individual.

Al margen de eso, las principales críticas llegaron por la excesiva agresividad de Rüdiger y por algunos detalles, metiéndose en alguna tangana, provocando a los jugadores del Arsenal, soltando empujones sin venir a cuento y dejando un pisotón sobre Lewis-Skelly cuya intencionalidad ha sido fruto de debate.

El durísimo pisotón de Rüdiger sobre Lewis-Skelly. / Associated Press/LaPresse / LAP

Las críticas para el defensa han venido incluso por parte del madridismo. Uno de los que alucinó con la actitud del alemán fue el exfutbolista Javi Balboa. "A Rüdiger se le va la olla... ¿Dónde va?", se preguntó varias veces el que fuera jugador del Madrid mientras reaccionaba al partido en El Chiringuito.

Pero Balboa no es el único que empieza a cansarse de Rüdiger. En Onda Cero, Segurola afirmó que era "intolerable" lo del defensa y que "se ha comportado como un matón". Edu Pidal apoyó su sentencia con una frase que puede ser la clave de todo: "Desde hace tiempo le reímos las gracias a Rüdiger y no la tiene".

Rüdiger empuja a un rival en el partido / Associated Press/LaPresse / LAP

Dicha frase, que repetida durante la retransmisión en otras emisoras, como en Carrusel Deportivo, donde Antonio Romero coincidía con su compañero de profesión: "A Rüdiger se le están riendo demasiado las gracias y se está equivocando".

Todos parecen coincidir en que en los últimos tiempos se ha hecho demasiado broma con el alemán, al que apodan 'el loco', por sus continuos gestos, algunos de ellos antideportivos, su intensidad en las celebraciones y otros detalles.

El gesto de Rüdiger a la afición del Atlético de Madrid / 'X'

Quizás eso ha confundido al futbolista, que en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid hizo un gesto de amenaza de muerte a la afición rojiblanca, poniéndose un dedo en el cuello como si lo cortara.

Las pequeñas batallas en las que se sigue enfrascando el futbolista y su comportamiento agresivo cada vez genera más críticas y podrían pasarle factura. Sin ir más lejos, ante el Arsenal estuvo cerca de ser expulsado.