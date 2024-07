Rüdiger y el Real Madrid, oídos sordos a la oferta de Arabia

Ni el Real Madrid está por la labor de vender a Rüdiger ni el internacional alemán desea abandonar La Liga española. Así lo informó Fabrizio Romano, que tras la millonaria oferta procedente de Arabia Saudí, el central del Real Madrid no quiere saber nada de ningún equipo que no sea el conjunto blanco. Está centrado e ilusionado con el proyecto de la próxima temporada, y por ahora, no tienen planes de abandonar el Madrid.

El equipo interesado era el Al Ittihad, equipo en el que juegan N'golo Kanté y Karim Benzema. El club saudí dispone de un gran potencial económico y tenían entre manos un maletín cargado para convencer a Rüdiger. Pero la operación no llegó a buen puerto.

Puerta cerrada por ambas partes

La marcha de Nacho al conjunto saudí Al-Qadsiah así como el dudoso estado físico de Alaba y Militao son factores clave para entender que el Real Madrid no estaba dispuesto a especular con el futuro de su central más solvente.

El salario que ofrecía el Al Ittihad parecía una opción muy suculenta para el alemán. Según Sky Sport, la oferta de Arabia Saudí estaba a la altura de ser el defensa mejor pagado del mundo. Pero la operación era complicada. Rüdiger está centrado totalmente en el Real Madrid, que lo considera intocable.

El Madrid, necesitado de centrales

El Real Madrid sigue buscando un refuerzo para el eje de la defensa después de que su apuesta de futuro, Leny Yoro, se decantara por la superior oferta económica del Manchester United. Tras el fiasco de mercado, los ejecutivos del conjunto blanco han tenido que variar su estrategia.

Carlo Ancelotti confía en Antonio Rüdiger y Éder Militao, dos defensas contrastados, y reconvertir de nuevo a Aurèlien Tchouaméni como defensa central mientras esperan la recuperación del lesionado David Alaba, así como de Jesús Vallejo.

El internacional Aymeric Laporte es la apuesta más firme y el futbolista estaría encantado de poder cambiar el vestuario del Al Nassr por el del Real Madrid, según asegura el diario 'As', pero su club no parece estar por la labor.