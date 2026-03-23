Rüdiger provoca un terremoto en Alemania: "Si permites que se lleven a cabo tales acciones, pierdes toda credibilidad"

La presencia de Antonio Rüdiger en la convocatoria de Alemania no gustó a todo el mundo. El defensor quedó en entredicho tras su brutal agresión a Diego Rico, cuando le dio un rodillazo en la cara. El merengue se quedó sin sanción, pero la jugada horrorizó a gran parte del público.

Uno de los más críticos con esa jugada fue Mario Basler, exjugador internacional con Alemania y del Bayern de Múnich. La leyenda teutona pidió que Nagelsmann dejara de contar con el madridista para la selección al no representar unos buenos valores: "Nagelsmann defiende eso, y ese es precisamente el mayor problema de todo esto para mí. Esto ya no es una falta normal. Es una acción en la que aceptas lesionar a tu rival".

Basler culpa directamente al seleccionador alemán por defender a Rüdiger ante los medios y no castigarlo por su comportamiento con el Real Madrid: "Me siento engañado por Julian Nagelsmann. Las declaraciones que hizo antes y lo que está ocurriendo ahora no encajan en absoluto para mí".

El rodillazo de Rudiger a Rico que quedó sin sanción / Twitter

No es la primera vez que el merengue está siendo muy criticado en su país. Hace unos años, un gesto que publicó en sus redes sociales fue muy polémico, ya que algunos lo interpretaron como cercano a grupos terroristas islámicos. El internacional alemán denunció a un periodista por este motivo y defendió que el gesto era solo religioso, sin ningún tipo de extremismo.

Volviendo a la agresión ante el Getafe, Basler prosiguió: "Si permites que se lleven a cabo tales acciones, pierdes toda credibilidad como asociación. Un jugador nacional también debe ser un modelo a seguir. Eso es solo parte de la historia".

Finalmente, el campeón de la Eurocopa de 1996 dejó claro que, tras estos hechos, su vinculación con la Federación Alemana queda muy tocada: "El tema de la Federación ha terminado para mí. Voy a echar un vistazo de cerca, pero por ahora no me las creeré más. Ya no puedo tomarme en serio a la DFB ni a las personas implicadas. Para mí, lo que está ocurriendo allí ya no encaja con los valores que siempre quieres representar al mundo exterior".