Rudiger, el nuevo ‘Pepe’ de Mourinho

José Mourinho ha aceptado la responsabilidad de hacerse cargo de un equipo a la deriva. Un Real Madrid que ha perdido el norte en las dos últimas temporadas y que el portugués quiere reactivar. Para ello está concretando un proyecto que encaja en sus principios y entre ellos aparece Rudiger, el hombre duro de la defensa que será su extensión sobre el campo.

Mismo rol

El rol del alemán será parecido al que desempeñó Pepe en el Madrid que dirigió Mourinho entre 2010 y 2013. Un jugador que no regala nada, que se pelea con todo y con todos por el equipo y que tiene plena confianza del entrenador para liderar la defensa. La única diferencia es que Pepe era más joven (27 años) que Rudiger (33), aunque nadie duda de la vitalidad del alemán.

Defensas experimentados encargados de dar ejemplo. De los que no hacen concesiones al rival y de los que no dudan en ser expeditivos si la jugada lo requiere. De esos defensas que no hacen prisioneros, puede pasar el balón pero no el jugador. Pepe acabó siendo un referente de aquel Real Madrid, que se ganó a la afición por su entrega y compromiso.

Perfiles similares

Antonio Rudiger está cortado por un patrón similar. Menos flexible pero más contundente en el juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo. Menos rápido pero que sabe cuerpear para equilibrar la pelea. Ambos leen bien la jugada, saben anticiparse aunque Pepe era más efectivo en el uno contra uno ante delanteros habilidosos.

José Mourinho conversa con Pepe durante un partido / EFE

El defensa alemán llegó gratis y de puntillas al Madrid procedente del Bayern. Un relevo útil para los centrales titulares Militao y Alaba, que se vio obligado a asumir galones por las lesiones de larga duración de ambos jugadores. Su compromiso está fuera de dudas y su rendimiento ha facilitado que el club decida renovarlo una temporada más con el visto bueno de Mourinho.

El líder defensivo

El técnico portugués tiene a su hombre duro para arropar desde atrás al equipo, para liderar y ordenar la defensa. Será su lugarteniente sobre el campo cuando se trata de contener los ataques rivales. El alemán está bien acompañado por Konaté, Huijsen y el propio Militao cuando se recupere.

Falta saber si el Real Madrid fichará otro central, sigue peinando el mercado en busca de un segundo fichaje, y cuál será el futuro de Asencio. Mourinho se quiere apuntalar el eje defensivo de un equipo que ha sufrido demasiadas lesiones en los últimos años y que han trastocado los planes de sus antecesores.