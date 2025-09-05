Rüdiger enciende las alarmas: Eslovaquia le dejó por los suelos

Mal día para la selección alemana que dirige Julian Nagelsmann. El combinado germano inició su andadura hacia el próximo Mundial cayendo en una dolorosa derrota ante Eslovaquia (2-0). Un partido en el que los alemanes, a priori, eran muy superiores, pero no lo demostraron sobre el terreno de juego.

El encuentro dejó a varios retratados, pero el que se llevó gran parte de las críticas fue Antonio Rüdiger. El defensa del Real Madrid salió en la foto de ambos goles, pero lo más preocupante fue el nivel físico y de concentración que demostró, viéndose muy superado por los atacantes de la selección eslovaca.

Antes de que se abriera el marcador, el central ya parecía un juguete en manos de Leo Sauer, jovencísimo futbolista de 19 años del Feyenoord. Rüdiger se comió un balón y, al intentar corregir, vio como el extremo le sacaba a bailar con varios recortes dentro del área hasta dejarle en el suelo.

Por suerte para el alemán, Tah evitó el gol de Eslovaquia. No obstante, la actuación de Rüdiger todavía estaba por empeorar. En la jugada del primer gol, el central sale a destiempo de su zona y no sigue la marca de Hancko, que termina marcando a placer dentro del área ante la lentitud de reacción del futbolista del Real Madrid.

Lo peor, sin embargo, llegó con el segundo gol de Eslovaquia. En esa jugada, David Strelec, que juega en la segunda división inglesa, le encara y también termina dejándole en el suelo mientras pone el balón en la escuadra.

Conversación acalorada en el vestuario

Las críticas fueron feroces con Rüdiger, señalado como uno de los principales culpables de la inesperada derrota de Alemania. En su país ya se le había puesto en duda por su comportamiento, pero su actuación sobre el césped solo hará que empeorar las cosas. Además, desde la prensa alemana se destacó especialmente que el futbolista tomara la palabra en el vestuario, una vez señalado el pitido final del encuentro.

"Tras el bochornoso incidente, fue precisamente Antonio Rüdiger el que habló con el equipo", escribe Sky Sports. Según apunta Bild, en la conversación en el vestuario "no hubo piedad", con el central y el seleccionador Julian Nagelsmann siendo los grandes protagonistas de la charla.

Rudiger ya sufrió mucho en el Mundial de Clubes / AP

El mismo medio informa que Rüdiger buscó principalmente conversaciones individuales. Esto es lo que habría dicho: "Ahora debemos actuar como un equipo. Solo podemos salir de esto juntos. Nadie puede ayudarnos excepto nosotros mismos. Solo podemos hacerlo juntos y con solidaridad".

Tras el partido, el lateral Mittelstadt confirmó la charla: "El entrenador, por supuesto, se dirigió al equipo. Toni Rüdiger también habló con el equipo. No creo que sea necesario hablar mucho; todos sabemos que simplemente no fue una buena actuación. Pero ya hemos demostrado que somos capaces de mostrar una cara diferente".