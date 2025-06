Rüdiger defiende su provocación: "Solo estaba divirtiéndome"

Antonio Rüdiger ha protagonizado dos de los momentos más bochornosos de la temporada del Real Madrid. El primero cuando los blancos eliminaron al Atlético de Madrid en el los octavos de la Champions League y el segundo en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. En los dos escenarios, el alemán se sobrepasó y en una se encaró con la afición colchonera haciéndoles gestos feos con el dedo y en la otra tiró un objeto al árbitro.

En el de Champions League el alemán salió impune. La UEFA lo sancionó con una multa de 40.000 euros y un partido de sanción que quedó suspendida durante un año. El Madrid temía por Rüdiger tras su gesto con el dedo en el cuello en el césped tras conseguir el pase a los cuartos de final, pero finalmente el alemán pudo estar ante el Arsenal en los cuartos.

En una entrevista con Amazon Prime, Rüdiger repasó ese episodio y se defendió por la actitud del público local:"Jugamos contra el Atlético, nos abuchearon. Insultos y todo eso. Solo fuimos allí porque nuestros aficionados estaban más arriba, en esa zona. Por eso simplemente quise divertirme un poco, eso también forma parte del juego".

Rüdiger, protagonista en el Metropolitano / RM

Ese día, la UEFA también le impuso la misma sanción a Mbappé por tras tocarse sus partes nobles ante el público colchonero, aunque con 30.000 euros de multa. Ceballos con una de 20.000 euros por hacer cortes de mangas a la grada y Vinicius quedó exonerado. El brasileño fue acusado por los colchoneros de dirigirse a la grada de forma provocativa en diversas ocasiones.

En la Copa, Rüdiger no tuvo tanta suerte, ya que el juez disciplinario único de la RFEF impuso seis partidos al jugador alemán, aplicando el artículo 101 del Código Disciplinario, por "producirse con violencia leve hacia los/as árbitros/as".

"Kroos lo era todo para nosotros"

Además de sobre este episodio en Champions, el alemán repasó la marcha de Toni Kroos a finales de la temporada pasada y como afectó al equipo blanco: "Toni lo era todo para nosotros: el director, el que marcaba la pauta. Con él, teníamos más control. No hace falta hablar del jugador; era el mejor de Alemania. Fue increíblemente importante para nosotros: su presencia, su capacidad para controlar las cosas. No hay muchos jugadores que puedan hacer eso. Se paró, y ya sabíamos que sería difícil reemplazarlo. Cuando tienes a Toni Kroos, a Vinícius o a Mbappé, no tienen que volver a buscar el balón. Porque saben que lo van a conseguir", dijo.