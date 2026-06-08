Rüdiger confirma su renovación con el Real Madrid

Antonio Rüdiger ya tiene nuevo contrato. El defensa alemán, que finalizaba su vinculación el próximo 30 de junio, ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para extender su estancia en el club hasta el 30 de junio de 2027.

El anuncio oficial se esperaba en los próximos días, una vez superado el proceso electoral. Pero el propio jugador ha dado a entender su continuidad en redes sociales compartiendo una imagen junto a Florentino Pérez.

Florentino y Rudiger renuevan el contrato del alemán / Instagram @toniruediger

Todo sucede tras la reelección del presidente este domingo 7 de junio, donde Florentino se impuso con alrededor del 65% de los votos a Enrique Riquelme. Una foto que muchos seguidores han interpretado como un claro mensaje de continuidad.

El central rechazó importantes ofertas económicas, principalmente de Arabia Saudí, para seguir vistiendo de blanco.

Mourinho lo avala

Llegado en verano de 2022 procedente del Chelsea como agente libre, Rüdiger se ha consolidado como uno de los centrales más dominantes de Europa. Mourinho lo quiere en su proyecto y a sus 33 años sigue ofreciendo un gran rendimiento. Esta temporada ha sido clave en la defensa blanca a pesar de algunos problemas físicos. Su liderazgo y experiencia lo convierten en un referente del vestuario, especialmente en los partidos de máxima exigencia.

Rüdiger, contra el Bayern / Europa Press

Los otros planes de Florentino

Tras la reelección, Florentino Pérez acelera su ambicioso plan de mercado. El presidente ya tiene cerrados los fichajes de Ibrahima Konaté (que llega libre tras no renovar con el Liverpool) y Denzel Dumfries (al que el Madrid le pagará los 20 millones de su cláusula de rescisión al Inter).

Además, Pérez ha prometido un golpe de efecto histórico. En plena campaña electoral, anunció que el próximo martes presentará una oferta de 150 millones de euros por un jugador "galáctico", la mayor de la historia del club, para un atacante o centrocampista de élite que milita actualmente en la Champions. Aunque no ha desvelado el nombre, todo apunta a que Michael Olise (Bayern Múnich) es el gran objetivo.