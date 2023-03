Rudiger: "Vinicius tiene que centrarse en jugar, pero es difícil cuando te pegan tanto”

"No hay mucho que decir sobre las remontadas del Madrid, solo que es el equipo más grande", recuerda A pesar de la ventaja de la ida, el central recordó los goles del Liverpool al United en la Premier

Vinicius sigue siendo uno de los nombres propios del Madrid, pero no siempre por cuestiones futbolísticas. Las faltas que le hacen, pero también las tarjetas que recibe son temas de debate en el conjunto blanco.

Uno de sus compañeros, Antonio Rüdiger, se ha referido hoy al asunto en la previa del partido ante el Liverpool. "Vinicius tiene que centrarse en su forma de jugar porque cuando lo hace bien es de los mejores, pero también es difícil cuando te dan tantas patadas. Todavía es joven y está aprendiendo, pero también es trabajo de los árbitros. Hay que tratar a todo el mundo igual, ni mejor ni peor", explicó.

Al alemán también le preguntaron por las remontadas del Madrid que vivió como rival durante su etapa en el Chelsea y fue tajante. "Mi entrenador anterior dijo que no podía decir nada. Todo el mundo sabe que los jugadores del Madrid tienen mucha calidad. Mis entrenadores me decían: 'Estás jugando contra el Real Madrid, estás jugando contra los mejores', no hay mucho más que decir'.

El Madrid se mide al Liverpool y a pesar de la ventaja de la ida, avisa de los peligros del conjunto red. "Tienen un buen equipo en ataque, jugaron contra un gran rival como el United y marcaron siete goles. Es un muy buen equipo y tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que estar al cien por cien desde el primer minuto, ya vimos lo que pasó en Anfield. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado entre defender y atacar", recordó.

Rudiger se refirió, asimismo, al papel que hace con los más jóvenes. "Estos jóvenes son muy simpáticos y quieren aprender, es fácil tratar con ellos. Si puedo ayudar a alguien más joven lo hago. Tiene que ver con ser buen compañero, nada más”.