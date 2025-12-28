Rüdiger se aleja del Real Madrid: Galatasaray y Chelsea, al acecho

Antonio Rüdiger es titular en un Real Madrid muy diezmado en defensa, pero pese a su regreso de una lesión muscular que le impidió arrancar la temporada con normalidad, el alemán ya no está igual de bien visto en el club madridista que antes. A sus 32 años y con fecha de caducidad contractual el próximo 30 de junio, la renovación de Rüdiger se está complicando y sobre todo dos equipos están al acecho: el Galatasaray turco y el Chelsea inglés, donde jugó el central antes de fichar por el club blanco. También le podría seducir la idea de jugar en Arabia Saudí, donde siguen insistiendo con su llegada.

RFEF

Dudas en el Real Madrid

El Real Madrid estaría por la labor de ampliar el contrato de Antonio Rüdiger por una temporada más siempre y cuando se cumplan una serie de condicionantes, especialmente en el apartado económico, pues actualmente está en el top-10 de los futbolistas mejor pagados de la plantilla blanca con un salario neto anual de 7 millones de euros.

Rüdiger ha pasado de ser indiscutible a un futbolista que podría salir del club blanco si acaba no renovando el contrato y de la misma forma que llegó: sin traspaso económico. A menos que saliera en el mercado invernal, algo muy poco probable debido a la lesión de larga duración de otro central de la plantilla, el brasileño Eder Militao.

El Galatasaray se ilusiona

En cambio, en el Galatasaray están muy ilusionados con la posibilidad de fichar a Antonio Rüdiger y dispuestos a echar el resto en cuanto a esfuerzo económico, aumentando considerablemente lo que percibe el berlinés en la actualidad. La prensa turca habla cada día de esta posibilidad, que sin duda, sería una noticia muy importante para el fútbol turco.

También en Inglaterra han relacionado a Rüdiger con un retorno al Chelsea, conjunto en el que jugó ni más ni menos que 203 partidos oficiales en los que dio un gran rendimiento. Se fue de los 'blues' con la carta de libertad y podría volver de la misma manera.

Al margen de las lesiones y de su pérdida de protagonismo (pese a ser titular en el eje por la lesión de Militao) otro aspecto que estaría condicionando la dificultad en las negociaciones para su continuidad en el Real Madrid es lo sucedido a raíz de la final de la Copa del Rey de la pasada campaña, cuando Rüdiger perdió los papeles y en el último minuto de la prórroga perdida contra el Barça, tras el gol de Jules Koundé, le lanzó un objeto al colegiado, De Burgos Bengoetxea, y después le tuvieron que sujetar en una actitud agresiva recogida en el acta. Le cayeron 6 partidos y al Real Madrid no le hizo ninguna gracia esta actitud.