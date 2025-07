Rüdiger y Alaba, fuera de los planes de futuro de Xabi Alonso

En el plan del Real Madrid para rejuvenecer por completo la plantilla, hay dos jugadores que se encuentran en la cuerda floja. Tanto David Alaba como Antonio Rüdiger, cuyos contratos finalizan en 2026, tienen un pie y medio fuera del club blanco, por lo menos después del término del siguiente curso. Xabi Alonso y la cúpula de la entidad merengue tienen claro que se debe renovar la línea defensiva, por lo que ambos jugadores no entran en la planificación deportiva de futuro.

En el actual mercado de verano, el Madrid ya ha reforzado su zaga con los fichajes de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, tres incorporaciones en las que se ha gastado 118 millones de euros. En el eje, el conjunto blanco también cuenta con Raúl Asencio, a quien ya se la ha otorgado la ficha del primer equipo, y Militao. Así, Alaba y Rüdiger, dos de los jugadores con los salarios más elevados de la plantilla y que superan la treintena están en la rampa de salida.

La salida de Alaba, encallada

El caso del defensor austríaco es el genera más incomodidad en el Real Madrid. El jugador llegó procedente del Bayern de Múnich en 2021 a coste cero. No obstante, a cambio, se le asignó un suelo de 10,5 millones de euros netos, a lo que hay que sumar una prima de fichaje de 17,7 millones para el futbolista, 5,2 para Pini Zahavi y 6,3 para el padre, según desveló Football Leaks.

Más allá de los grandes emolumentos que recibe el defensor, lo que más le preocupa a la directiva blanca son las lesiones y el rendimiento del jugador. Su lesión en el ligamento cruzado anterior le mantuvo más de un año alejado de los terrenos de juego, y desde su regreso, no recuperó su nivel. Para más inri, ha vuelto a estar de baja en dos ocasiones.

A sus 33 años, todavía le resta un curso en el Real Madrid, según lo estipulado en su contrato, y Alaba está convencido de cumplirlo. La situación ideal para la entidad de Chamartín sería desprenderse del jugador y de su elevado sueldo en este mercado de verano. No obstante, el club es consciente de que esto es difícil que se produzca, ya que el jugador no ha recibido ofertas después de sus reiteradas lesiones.

Rüdiger, última temporada

La situación del alemán es algo más halagüeña. En la débil línea defensiva del Real Madrid en la campaña anterior, Rüdiger fue el más fiable. Sin embargo, su rendimiento ha ido claramente de más a menos desde su incorporación al club de la capital española en 2022. De todos modos, Xabi Alonso cuenta con el defensor teutón de cara a la próxima temporada.

Rudiger reapareció ante el Pachuca tras una lesión de rodilla / AP

Ahora bien, tal y como apunta 'As', el Real Madrid tiene prácticamente decidido no renovarle. El objetivo del club blanco en el siguiente mercado de verano es fichar a Konaté a coste cero, confiando en que el francés no extienda su contrato con el Liverpool. Las únicas opciones de Rüdiger pasan por llevar a cabo una gran campaña que justifique la apuesta del Madrid. En ese caso, se le alargaría el contrato por una temporada, siguiendo con la política del club en los jugadores que superan la treintena.