Rubio José: "Soy del Madrid, pero de Messi a muerte"

José Antonio Sánchez (Málaga, 1986), más conocido como Rubio José, crece cada día en redes sociales gracias a sus frases dedicadas al amor y a la vida. Un día, animado por un amigo, publicó en su perfil de Instagram una cita, y desde ese día, su vida dio un giro de 180 grados. El influencer lleva el fútbol en las venas e incluso llegó a firmar un contrato como profesional, pero la tierra y la familia le tiró más que dedicarse al balompié. Autor de cuatro libros: 'Me abrazó sin avisar', 'Tus alas no se negocian', 'Vivir muchas veces' y 'Tus defectos no se tocan', nos contó en SPORT su bonita historia.

Siendo de Málaga, ¿aprovechas el verano para viajar o prefieres disfrutar de tu tierra?

Me suelo quedar, pero siempre hago alguna escapadita para cambiar un poco, como por ejemplo, Cádiz, que es como mi segunda casa.

Como escritor, ¿hay algún sitio especial que te inspire?

No me considero el típico escritor que escribe es un escritorio. Lo que publico me va surgiendo según las experiencias que vivo. Hay días que voy en el coche o estoy escuchando música y paro dónde esté para apuntar lo que se me ha venido a la cabeza. El Palo, que es mi barrio, es un lugar en el que sí me inspiro bastante. Voy por el paseo viendo el mar con la música y es un placer enorme.

¿Cómo resumirías tu historia en una frase?

“Los sueños no son imposibles”

Rubio José posa para SPORT con los cuatro libros que ha escrito / SPORT

¿Cuántas miles de personas se sienten identificadas con tus textos?

Si te soy sincero, no lo sé. No soy consciente de toda la gente que comparte cada día mis frases. Lo que yo hago es soltar lo que siento escribiendo. Lo que sí sé es que es algo muy bonito. Me suelen parar por la calle y me dan mucho cariño allá dónde voy. Estoy muy agradecido.

Y todo comenzó una tarde en un bar de tu pueblo cuando un amigo te animó a publicar tu primera frase, ¿es así?

Fue muy ‘heavy’. Yo llevo escribiendo toda la vida, pero comencé a publicar sobre el 2019. Un día, subí algunas frases a las historias de Instagram y veía que a la gente le gustaba porque reaccionaba a ellas y esto me motivó. Pero como dices, fue mi amigo Fran el que me dio el empujón para publicar una frase como publicación. Le pedí al camarero un bolígrafo, escribí la frase en una servilleta y la subí.

¿Te acuerdas de esa frase?

“Deja de medir tu vida en miedos y empieza a medirla en sueños”. Aún la tengo publicada.

Y a partir de ahí, tu vida cambió.

Esa frase tuvo 53 'me gusta' en Instagram. Yo ahí tenía 800 seguidores, un perfil normal.

La frase que elegiría para Leo Messi sería 'Dios decidió un día ponerse el diez a la espalda' Rubio José

Y ahora tienes medio millón de seguidores.

De verdad que no soy consciente de ello. Para mí es súper importante que compartan mis frases gente que me ha enseñado mucho en la vida, gente del fútbol o del deporte en general. Pero no escribo pensando en el número de gente que vaya a leer la publicación.

¿Qué frase tuya se tatúa más la gente?

"Tu ruina te hace ser paraíso". Tuvo muchísima repercusión. Gracias a esos defectos que nos da la vida somos mejores personas, y crecemos; gracias a los defectos que tenemos o a los malos momentos que nos da la vida.

Entrando en el terreno deportivo, ¿por qué te dejaste el fútbol?

Ahora que estoy retirado puedo decir que no se me daba mal. Empecé a los seis años en mi barrio y cuando tenía 18 me ofrecieron un contrato fuera de Málaga y yo soy muy familiar. Y nada, duré un mes. Con 15 años hice las pruebas en el Sevilla y estaba Navas, Ramos estaba empezando…

¿En qué posición jugabas?

De extremo, a pierna cambiada, a lo Messi. Leo es mi ídolo. Era el típico chaval bajito, muy rápido y que le gustaba conducir mucho la pelota. Siempre buscaba la escuadra.

¿Del Málaga y del Barça?

Si hay que ser sincero... Soy del Málaga, de El Palo, que es mi barrio, simpatizante del Real Madrid, y de Messi.

"Si Pedri se llamara 'Pedrinho' le darían el Balón de Oro" Rubio José

Fíjate, creía que eras culé.

Porque yo soy de Messi a muerte. Messi es mi ídolo. Hay gente que es del Madrid que se mete con Messi, igual que los del Barça se meten con Cristiano… Yo jamás en la vida he criticado a Messi. Es más, he aplaudido goles de Messi. Mira cómo soy, que el gol que marcó Rivaldo al Valencia de chilena lo canté como si fuera del Barça desde chiquitillo. Antes de ser de ningún equipo, soy del fútbol y sé reconocer otras cosas. Igual me pasa con Ronaldinho. Yo lloraba con él. Era imposible no llorar con ese futbolista. Soy objetivo.

Como eres objetivo, ¿qué te ha parecido la primera temporada de Hansi Flick en el Barça?

Sorprendente, la verdad. Nadie esperaba que el Barça hiciese tal temporada. Hansi Flick, espectacular. Yo ya lo conocía un poco porque es un entrenador que llegaba con nivel. Después, la estrella del equipo tiene 18 años. No jugó la final de Champions por detalles, ha ganado la Liga sobrado… Sinceramente, quitando el Barça de Guardiola, porque eso es irrepetible, es el mejor Barça que he visto en mi vida.

¿Y quién fue el mejor jugador?

Pedri, con mucha diferencia, o Raphinha. Si hablo de fútbol y no de goles, Pedri, pero le falta prensa. Para mí este año ha sido Dios en el Barça. Si se llamara ‘Pedrinho’, le darían el Balón de Oro 100 %.

Entonces, ¿le darías el Balón de Oro a Pedri?

Si hablo de año y no de fútbol se lo daría a Dembélé porque ha ganado la Champions, porque ha marcado los goles que nunca hizo en el Barça y porque el PSG ha ganado el triplete. Es una locura como juega. Vitinha también me parece un espectáculo de futbolista. Y a Pedri le ha faltado la Champions.

¿Te ilusiona el Madrid de Xabi Alonso?

Me ilusiona muchísimo, ¿y sabes por qué? Porque tiene personalidad. Si quieres triunfar en el Madrid, tienes que tenerla para que los futbolistas te respeten. El Madrid ha triunfado cuando ha tenido gestores de vestuario, más que buenos entrenadores.

Y ahora para terminar, te voy a pedir que me digas una frase de las tuyas para los siguientes deportistas:

Ilia Topuria: “Cuando bailas tu canción favorita con esfuerzo y sacrificio, solo puedes salir súper campeó”.

Rafa Nadal: “Se puede dejar las mejores huellas y ser el mejor deportista español de la historia, teniendo un corazón gigante y el alma humilde”.

Modric: “Hay personas que nacieron con una varita mágica y saben cómo hacer para que se les recuerde toda la vida”.

Cristiano Ronaldo: “Hay personas que llegan para cambiar la historia y jamás vuelven a hacer lo mismo”.

Messi: “Dios decidió un día ponerse el diez a la espalda”