Rúben Neves, la solución que le sugieren al Real Madrid desde la Saudí Pro League

Uno de los problemas que está teniendo Xabi Alonso es la falta de un centrocampista que devuelva el criterio al juego del conjunto blanco. Arda Güler es un mediapunta reconvertido y Valverde o Tchouameni tiene calidad, físico y recorrido pero no la capacidad táctica para manejar el equipo. Tampoco Dani Ceballos ha aprovechado las oportunidades que le ha ofrecido el técnico. Desde Arabia Saudí le han sugerido una solución para el próximo mercado de invierno.

Alonso pidió a Zubimendi cuando llegó al Madrid pero el club no hizo nada para conseguir su fichaje y el internacional vasco fichó por el Arsenal. Las carencias en el juego siguen siendo evidentes y, mientras se despeja el futuro del técnico a principios de año, los responsables de la dirección deportiva están empezando a rastrear el mercado para encontrar el jugador que logre paliar la ausencia de Toni Kroos, con dos años de retraso.

Han sonado en los últimos mercados nombres como los Angelo Stiller o Adam Wharton, dos jugadores jóvenes (24 y 21 años, respectivamente) y que están desputando en el Stuttgart y el Crystal Palace, respectivamente; pero el elevado precio de sus traspasos y la falta de seguridad sobre si estarían capacitados para mantener su nivel en un transatlántico como el Real Madrid hace que se mantengan las precauciones en torno a ellos.

Mientras tanto, desde Arabia Saudí le han sugerido a Florentino Pérez y sus hombres de confianza un nombre, el del internacional portugués Rúben Neves. Un veterano (cumplirá 29 años el próximo 13 de marzo) que contrapone experiencia a nivel internacional tras su carrera en el Oporto y el Wolverhampton y con la selección con la que se proclamó campeón de la Nations League en dos ocasiones.

Rúben Neves demostró a Xabi Alonso y el madridismo su fútbol en el duelo del Mundial de Clubes 2025 / EFE

Neves, un conocido con recuerdo incorporado

No se trata de un desconocido, ni para Xabi Alonso ni para el madridismo, pues en el pasado Mundial de Clubes el Al Hilal se midió al equipo merengue del recién estrenado técnico vasco, y el portugués tuvo una actuación destacada marcando incluso el gol de su equipo que supuso el 1-1 final. Él transformó el penalti que sentenció, en parte, la carrera de Asencio.

Y el factor más importante para el Real Madrid, pues Florentino Pérez no es amante de pagar grandes sumas, menos aún por futbolistas de este perfil: Neves finaliza contrato el próximo verano y podría recalar en el Bernabéu sin traspaso.

El que ha puesto sobre la pista a la entidad madridista es un exjugador de su actual equipo, el Al Hilal, en unas declaraciones al canal MBC. Al Jaber dijo estar convencido de que Rúben Neves dejará la Saudí Pro League con la carta de libertad bajo el brazo para jugar de nuevo en Europa. Incluso, señaló directamente a la 'Casa Blanca': “Me temo que Neves se mudará del Al Hilal al Real Madrid gratis cuando finalice su contrato con el equipo al final de esta temporada".

Al Jaber matizó a continuación su respuesta, dejando abierta la posibilidad, también, que de el intyernacional portugués regrese a Inglaterra. "Hay clubes de la Premier League inglesa que quieren fichar a Neves, y los contratos que le ofrecen son por tres años, es decir, hasta que cumpla 31. Está el Real Madrid, y estoy seguro de que hay otros clubes que quieren a Neves”, sentenció.

El Real Madrid no piensa, en principio, en un movimiento durante el mercado de invierno, aunque desde el fútbol saudí dejan entrever que el Al Hilal, que pagó al Wolverhampton 55 millones de euros, podría abrirse a negociar una salida en enero una vez que Rúben Neves ha rechazado renovar su actual contrato. Se hablan de un precio d etraspaso de entre 15 y 20 millones de euros y también sitúan al Manchester United como uno de los clubes que estaría planteándose llevar a cabo la operación.