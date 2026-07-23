Rubén Martín desvela el fichaje que necesita el Real Madrid para volver a ganar la Champions: "No hay duda"

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, ya es historia. Después de que la selección de Luis de la Fuente conquistara la Copa del Mundo en el MetLife Stadium al vencer por 1-0 a Argentina en la final, gracias a un gol de Ferran Torres, la atención de los aficionados vuelve a centrarse en el mercado de fichajes y en el inicio de LaLiga, que arrancará el 15 de agosto con el encuentro entre el Deportivo Alavés y el Getafe.

Uno de los equipos que mayor revolución está llevando a cabo durante este mercado de fichajes es el Real Madrid, que quiere evitar a toda costa otro año más en blanco. Por esta razón, Florentino Pérez ha vuelto a confiar en José Mourinho para liderar un nuevo proyecto desde cero y, además, para plantarle cara al FC Barcelona de Hansi Flick.

Hasta la fecha, el conjunto blanco ha cerrado las incorporaciones de Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. Sin embargo, el mandatario del Real Madrid no se conforma con estos fichajes y quiere cerrar el fichaje de uno de los jugadores revelación de la temporada: Michael Olise, futbolista del Bayern de Múnich.

Aunque hay otro nombre encima de la mesa, el de Rodri Hernández. Y aún más, después del Mundial que ha realizado con la camiseta de la selección española. No empezó la competición a un alto nivel, pero con el paso de los partidos fue mejorando y ha sido una pieza clave para conseguir el segundo Mundial de España. Además, la FIFA le otorgó el premio 'MVP' del torneo.

Rodri Hernández de España celebra al finalizar un partido de los octavos de final del Mundial. / Mariscal / EFE

Desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, debatieron si el mediocentro del Manchester City encajaría en el esquema de Mourinho.

Uno de los colaboradores que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Rubén Martín, que señaló que "no hay dudas de que si ficha por el Real Madrid, el equipo de Mourinho está muy cerca de volver a ganar la Champions League". Además, le plantaría cara al conjunto azulgrana en competición liguera.

José Mourinho, en una sesión de entrenamiento con el Real Madrid. / REAL MADRID

Asimismo, aseguró que es un futbolista que no se mueve por dinero, sino por el proyecto deportivo. Por ello, se fue al Manchester City: "Que le entrenase Pep Guardiola era un reto para él... se mueve mucho por mejorar como futbolista".

Noticias relacionadas

No obstante, Arancha Rodríguez reveló que, por ahora, el Real Madrid "no está haciendo ningún movimiento en torno a fichar a Rodri".