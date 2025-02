Ruben Dias: "¿La ausencia del Madrid en el Balón de Oro? No malgasto mi tiempo con eso"

Después de que Pep Guardiola atendiera a los medios en la conferencia de prensa previa al encuentro entre Manchester City y Real Madrid de Champions, fue el turno de Ruben Dias para explicar su visión del esperado encuentro en esta fase de playoff.

"Desde que estoy aquí, esta ha sido la temporada más difícil hasta ahora, pero creo firmemente que incluso en el escenario más difícil, en el comienzo más difícil, todavía puedes hacer algo y lograr algo bonito al final", explicó el portugués sobre las dificultades que está viviendo el City en este curso.

"Ahora que Walker no está aquí, es hora de que otros den un paso al frente" Ruben Dias

"Obviamente, sabemos lo difícil que es nuestro rival y lo difícil que será nuestro camino para llegar allí, pero es una cuestión de creer en lo que tenemos en el vestuario y tenemos mucho talento. Somos capaces de cualquier cosa. Sabemos lo bien que necesitamos hacerlo para ganar al Madrid. El año pasado dominamos pero no pudimos marcar el gol que necesitamos y nos ganaron en penaltis. Así es la competición", sentenció Ruben Dias ante los medios.

El duelo ante Mbappé

Uno de los grandes alicientes del partido será que esta vez Mbappé liderará al Madrid, aunque Ruben Dias ya sabe lo que es enfrentarse a él: "Jugamos contra él muchas veces antes e incluso entonces, no era solo él quien representaba una amenaza. En un momento también estuvo Neymar y Messi. Cuando llegas a este nivel de la Liga de Campeones, eso es lo que hay con el Madrid o de cualquier rival. El Madrid tiene más flexibilidad que la mayoría de equipos y tenemos que ser muy sólidos".

Además, el portugués también respondió de manera rotunda al ser cuestionado por la ausencia del Madrid en la gala del Balón de Oro: "No voy a gastar ni un solo segundo pensando en si eso fue irrespetuoso. Estuve allí y estuve feliz por Rodri como creo que estuvo todo el club. No malgasto mi tiempo pensando en eso".

"No siento que sea un Mbappé vs Haaland. Es un City vs Madrid y hay muchos grandes nombres. Sobre Erling, estoy seguro que como todos quiere ganar esta competición. Estoy seguro que estará hambriento para competir", analizó Ruben Dias, antes de pedir un paso adelante de algunos de sus compañeros tras la marcha de Kyle Walker: "Siempre ha estado a la altura en ocasiones como esta. Ahora él no está aquí, es hora de que otro dé un paso al frente. Tenemos suficientes jugadores para que den un paso al frente".