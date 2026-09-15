Rubén Cañizares estalla contra Mbappé, Vini y Konaté: "Te crees por encima de la empresa que te paga"

Este martes, en el encuentro liguero entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con una camiseta blanca con el mensaje ‘Todos somos Caballas’, pero hubo tres excepciones que llamaron especialmente la atención: Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté, que salieron con ella, pero sin desplegar el frontal, y se la quitaron prácticamente al mismo tiempo antes del saludo.

El lema 'Todos somos caballas', presente en las camisetas, formaba parte de una iniciativa solidaria de apoyo a los ciudadanos de Ceuta, impulsada recientemente por distintos colectivos y a la que se han sumado varios equipos de fútbol. De hecho, la imagen de los jugadores de LaLiga saliendo con la camiseta puesta antes del partido, la estábamos viendo durante toda la jornada, con el Villarreal y el Betis como principales impulsores.

Indignación con el gesto

La iniciativa pretendía utilizar el fútbol como herramienta para trasladar un mensaje de solidaridad, unidad y apoyo a la población ceutí en un momento complicado por la crisis migratoria y sus consecuencias sociales y económicas. Por eso, llevar la camiseta no era simplemente una cuestión deportiva.

El lema buscaba visibilizar públicamente ese respaldo a los ciudadanos de Ceuta y transmitir que la población no estaba sola ante una situación especialmente complicada. Rubén Cañizares, de ABC, en 'X', fue contundente con los tres jugadores. "Si Mbappé y Vinicius (y Konaté) no quieren tener un gesto de solidaridad y cariño con Ceuta, ellos sabrán", empezaban.

"Ahora, encima de los tres está un club y no es un club cualquiera. Si el Madrid decide salir con una camiseta de apoyo a Ceuta, y te la quitas, te crees por encima de la empresa que te paga. Y ese poder y ese 'hago siempre lo que me da la gana' es lo que quema a muchos aficionados", terminaba, dejando claro que en el vestuario del Real Madrid mandan los jugadores.

La imagen contrastó con la del resto de futbolistas del Real Madrid y el Elche, que sí lucieron de forma completa la camiseta de apoyo a la ciudad autónoma. De esta manera, el mensaje colectivo quedó especialmente condicionado por la decisión de estos tres jugadores.

Noticias relacionadas

Ez Abde lució una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' / X

De hecho, Abde, jugador del Betis, fue objeto de críticas después del partido, pero en este caso, sí se puso la camiseta antes del partido.