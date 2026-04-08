Roy Keane ataca a Trent: "Es ridídulo como defiende. Está lejos de ser un buen lateral"

El exfutbolista Roy Kean analizó la derrota del Madrid y se cebó especialmente en la actuación de Trent-Alexander Arnold, un futbolista que nunca ha sido muy de su gusto y del que destacó su mala colocación y su nula defensa en jugadas comprometidas. Para Kean, Trent no está al nivel necesario para jugar con el Madrid: "Miren, estoy harto. Siempre es lo mismo en cada partido importante. Todo el mundo habla de lo buenos que son los pases que hace, ¿pero qué pasa con lo básico? ¿Y la defensa? A este nivel, en la Champions League, no puedes simplemente desconectar", hablando de la jugada del primer gol del Bayern en la que Luis Díaz le gana la espalda.

Keane indicó que Trent-Alexander Arnold ya tuvo problemas en el Liverpool con su faceta defensiva y que los partidos de máxima exigencia suele fallar porque no defiende: "Eso es un error infantil. ¿Dejar que Luis Díaz te supere así, como si ni siquiera estuvieras ahí? Es ridículo. Sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida. Los partidos importantes requieren grandes defensores, y en este momento está lejos de serlo”, comentó en la 'CBS'.

El exfutbolista ya le había criticado anteriormente y sostiene que no está preparado para jugar en un equipo top europeo por sus desconexiones continuas: "Cuando lo vimos defender el otro día, parecía que nunca antes había jugado de lateral derecho. Todavía no puedo creer lo mal que defiende y quedará siempre expuesto contra un equipo de primer nivel".