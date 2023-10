Roures: "Un súper estadio como el del Real Madrid no es bueno para nadie"

El presidente de Mediapro analizó en 'Onda Cero' la posibilidad de que el Santiago Bernabéu albergue la final del Mundial 2030 Fue muy crítico con el problema de las sedes de la próxima edición de la Copa del Mundo

Después de mostrarse muy crítico con el proceso de las obras en el Camp Nou, Jaume Roures ha vuelto a apuntar a otro megaproyecto urbanístico en el mundo del fútbol: el del Santiago Bernabéu. El presidente de Mediapro se mostró muy crítico en 'Onda Cero' con el sistema de las sedes del Mundial 2030 recientemente anunciado.

Momentos más tarde de reconocer que "la final se debería jugar en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou", el empresario tuvo unas palabras ciertamente polémicas sobre el nuevo estadio del Real Madrid. "Un súper estadio como el del Real Madrid en el centro de la ciudad no es bueno para nadie. Va a colapsar la ciudad dos días a la semana y se podía haber hecho perfectamente a tres kilómetros", confesó.

Lo cierto es que no es el primero que apunta en esta dirección, pues José María García ya reconoció que "el nuevo Santiago Bernabéu es un auténtico disparate". Más allá de este tema, Roures analizó otras problemáticas en su aparición en 'Onda Cero'.

El Mundial 2030

"No me gusta. Se crea artificialmente un problema que no debía crearse. Si se quiere dar el centenario a Uruguay que le den el Mundial. Todo el mundo presiona un poco o mucho. Es muy incoherente la propuesta de seis países, en épocas climatológicas diferentes. Y si Uruguay, Paraguay y Argentina ya están clasificados, las eliminatorias de Conmebol pierden valor".

La dimisión de Luis Rubiales

"Ha sido una buena noticia por la cosa que lo ha producido y la respuesta social. A ver si ahora se cambian los sistemas de elección porque es muy fácil tener controlados a los que tienen que votar. "Cuando llevas a tus hijas a una Asamblea de la Federación es el concepto cortijo visualizado".

"Al final es muy fácil tener controlados a la gente que vota, por eso en la Federación con Rubiales se perpetúa el método Villar. Esperemos que ahora sea más democrático".

El 'caso Negreira'

"No es casualidad que esto naciera en la época de Joan Gaspart por ese complejo del trato diferencial. Se empiezan a pensar maniobras extrañas como estas que desde mi punto de vista son injustificables, pero ¿Alguien puede probar que algún partido se inclinó?"

"Comprar partidos se puede hacer de otras maneras más directas. Yo creo que se pretendía tener más conocimiento de lo que se cocinaba en las cocinas. Creo que el caso morirá".