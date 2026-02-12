Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso

Gabriel Rufián ha vuelto a acaparar titulares tras su última intervención en el Congreso de los Diputados. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya enumeraba lo que él considera "cosas que se saben en Cataluña".

"La primera es que la película de 'La Primera' Alemana va a acabar bien. La segunda es que la película de Antena 3, la mala, es la niñera. La tercera es que siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid. Y la cuarta es que Rodalies es una mierda", detalló.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para Josep Pedrerol, que en un tono irónico mostró su desacuerdo con las comparaciones televisivas de Rufián, dejando claro que no estaba de acuerdo: "Discrepo. La niñera no siempre es la mala".

Pero la reacción más contundente fue la de Tomás Roncero en 'El Chiringuito'. El hincha del Real Madrid estalló y comentó que el político debería dejar de hablar del club blanco en el Congreso: "¡Que al Madrid le dejes tranquilo! Al Madrid no se le toca, así que en el Congreso nunca más".

Roncero añadió que, aunque Rufián puede opinar de otras cosas, hay una línea que no se debe cruzar: "No vuelvas a decir nunca nada más del Real Madrid. Habla de lo demás, pero del Madrid ni una palabra más. Un respeto al Real Madrid, por favor. ¿Qué te has creído?".