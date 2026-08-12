Roncero ya tiene el once del Real Madrid de Mourinho y señala una sorpresa: "Es un jugadorazo que ha explotado"

El Real Madrid afronta este miércoles una nueva prueba de pretemporada con el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo en Riazor. El conjunto de José Mourinho llega a esta cita después de cuatro amistosos, con un balance de tres victorias, un empate y ninguna derrota, nueve goles a favor y cuatro en contra.

Sin embargo, todavía queda mucho para ver al equipo que comenzará oficialmente la temporada, ya que el técnico portugués sigue sin contar con varias de sus piezas principales.

En 'El Larguero', Tomás Roncero puso el foco precisamente en las ausencias y recordó que todavía quedan muchos jugadores por incorporarse y que varios de ellos están llamados a ser titulares cuando llegue el momento: "Es que faltan muchos. Faltan siete titulares".

Estas ausencias están dando más protagonismo a los jóvenes y algunos están aprovechando la oportunidad. Roncero destacó especialmente a Mario Rivas, que le está convenciendo durante estos primeros partidos más allá del gol que consiguió marcar. También habló de Carlos Espí, al que ve como un delantero capaz de aportar soluciones en los minutos finales de los encuentros: "Un Joselu de nueva generación".

Pero el nombre que más está sorprendiendo al periodista es Arda Güler, ya que hasta ahora siempre le había pedido más y lo veía como un jugador con mucho talento, pero al que le faltaba dar un paso adelante. Su opinión ha cambiado después de lo que está viendo esta pretemporada: "Yo creo que ahora mismo ya ha explotado. O sea, es un jugadorazo, un todocampista, y que le va a dar mucho a este equipo".

El centrocampista del Real Madrid Arda Güler / RMCF

Su confianza en el futbolista turco llega hasta el punto de que quiere verlo junto a Jude Bellingham cuando el inglés esté disponible. Roncero no cree que la vuelta del centrocampista tenga que mandar automáticamente al turco al banquillo, sino que considera que Mourinho debe encontrar la manera de hacerlos convivir: "A Bellingham y a Güler los quiero en el once titular en mi equipo, porque parecen tan buenos los dos, que los dos tienen que jugar".

El periodista también se atrevió a imaginar el once del Madrid cuando todos los futbolistas estén disponibles. En la portería colocó a Courtois y eligió a Dumfries para el lateral derecho, por delante de Trent Alexander-Arnold, porque "lo que quiere Mourinho es fortalecer la defensa". En el centro de la zaga apostó por Rüdiger y Konaté, mientras que Cucurella ocuparía el lateral izquierdo.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

Sobre Konaté, el comunicador aseguró que le ha sorprendido su cambio físico: "Algo ha hecho estas vacaciones. Es la primera vez que veo a un futbolista gordo en el Mundial y después de vacaciones le veo delgado. Llegó gordo al Mundial con Francia y no sé si es que le han dado un toque, porque es verdad que su primera parte contra Inglaterra en el partido de consolación fue tal desastre que le dijeron 'Oye, como vengas así al Madrid vas a durar cuatro telediarios' y el chaval ha venido estilizado".

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Para el centro del campo, Roncero tiene claros sus tres nombres: Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Las dudas aparecen más arriba, donde cree que el técnico tendrá diferentes alternativas dependiendo del rival. Ante equipos de la zona media o baja, considera que podría apostar por las tres grandes amenazas ofensivas, mientras que en los partidos más complicados ve a Güler por delante de Diomandé.