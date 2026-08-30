Roncero se planta y no le compra el discurso a Mourinho: "Rodri merece el Balón de Oro"

José Mourinho volvió a encender la discusión sobre el Balón de Oro en la rueda de prensa previa del duelo entre el Real Madrid y el Málaga. El entrenador defendió que el premio no debe depender de los títulos colectivos y que el criterio debe centrarse en el rendimiento individual. Sus palabras, dirigidas en clara referencia a Kylian Mbappé, generaron un intenso debate en el fútbol español.

En Carrusel Deportivo, Tomás Roncero se desmarcó por completo de la postura del técnico portugués. El periodista aseguró que Rodri es el futbolista que merece el Balón de Oro, pese a que su reciente fichaje por el FC Barcelona le haya "fastidiado muchísimo".

Roncero: "Rodri ha sido el mejor jugador del Mundial"

Roncero defendió con firmeza que el centrocampista español ha sido el jugador más determinante del año: "Rodri ha sido el mejor jugador del Mundial, el mejor jugador de la selección campeona del mundo". Recordó que, aunque su temporada con el Manchester City tuvo altibajos por culpa de las lesiones, su impacto en el Mundial fue decisivo: "El Mundial es lo que te pone en el mapa".

Rodri ganó el Balón de Oro en 2024 / MOHAMMED BADRA

El periodista insistió en que el criterio de Mourinho no se sostiene: "No se lo compro a Mou".

El podio de Roncero

Roncero estableció su propio orden para el Balón de Oro: Rodri primero, Mbappé segundo y Bellingham tercero. Sobre el francés, destacó que la diferencia sería mínima: "Mbappé, para mí, es segundo muy cerca de Rodri. Va a ser casi empate técnico".

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham (i) celebra con Kylian Mbappé tras marcar ante el Espanyol, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El inglés, según Roncero, completaría el podio y garantizaría presencia del Real Madrid entre los tres mejores del año.

La tertulia también dejó espacio para otra visión. Antonio Romero se mostró completamente agotado del debate sobre el Balón de Oro: "A mí el Balón de Oro me tiene muy cansado, cansadísimo. Me agobia mucho".

Aunque reconoció que Mourinho está en su derecho de defender a su futbolista, dejó clara su postura: "Él estaba en su derecho de decirlo y nosotros en nuestro deber de no comprarlo".