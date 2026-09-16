Roncero lanza un serio aviso a Vinicius por Diomande: "Si no mejora, al banquillo"

El Real Madrid tuvo que sufrir para sacar adelante su partido ante el Elche. Los blancos se marcharon al descanso con un 0-2 a favor, pero el conjunto local reaccionó tras el paso por vestuarios y consiguió poner el 2-2 en el marcador, hasta que el equipo de Mourinho encontró el gol de la victoria en los últimos minutos.

Uno de los jugadores que más llamó la atención fue Diomande, que volvió a aprovechar sus minutos para demostrar que puede tener un papel importante en el equipo. Su actuación no pasó desapercibida para Tomás Roncero, que considera que el joven futbolista empieza a poner presión sobre Vinicius.

El periodista habló sobre ello en 'El Larguero', donde destacó la capacidad de Diomande para jugar por las dos bandas y generar peligro desde cualquiera de ellas: "Diomande hoy le ha puesto en apuros a Vinicius ante Mourinho, porque lo que ha visto hoy es que es desequilibrante en los dos perfiles, porque por la derecha ya lo hemos visto, pero es que en la izquierda el rato que ha estado, desequilibrante totalmente".

El delantero marfileño del Real Madrid Yan Diomande durante el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad / Europa Press

Roncero también se fijó en el trabajo que hizo el joven cuando el Elche tenía el balón, una faceta que considera importante para entender por qué puede empezar a tener más minutos: "Y ojo, sacrificado en todas las labores defensivas. Yo lo he visto cada vez que atacaba el Elche, allá atrás, el chaval presionando, metiendo pierna y tal".

Manu Carreño quiso saber si después de esta actuación, Roncero pondría a Diomande como titular en el derbi y la respuesta fue clara: "No, todavía no". La siguiente pregunta fue directamente sobre Vinicius y sobre la posibilidad de que pudiera acabar en el banquillo si su rendimiento no mejora.

"En algún momento, si no mejora el rendimiento, sí. Yo todavía saco a Vinicius porque hay una jerarquía y unos valores que se ha ganado con el tiempo. Yo todavía fuera de casa no me atrevería, pero en el Bernabéu empiezo a plantearme algún partido con Diomande, Espí de nueve y Mbappé, ¿por qué no?", declaró el comunicador.

Vinicius, ante el Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Roncero volvió a hablar del tema en 'El Chiringuito' y fue todavía más claro sobre la presión que el marfileño puede empezar a ejercer sobre Vinicius: "Diomande me ha parecido que acaba de poner una candidatura para apretar mucho a Vinicius. Ahora mismo yo soy Vinicius y estoy preocupado con Diomande".

El periodista comparó al joven con el Vinicius de 19 años, destacando su capacidad para desequilibrar y también el trabajo defensivo que realizó ante el Elche: "Como haga más partidos como el de hoy, la afición es la primera que va a decir 'Míster, a Vini le queremos mucho, pero tiene que espabilar porque Diomande está jugando como el Vinicius cuando tenía 19 años, que Vinicius con 19 años percutía y se iba. Y por cierto, es que yo he visto a Diomande como 15 jugadas atrás defendiendo como un león y forzando pérdida de derecha en ataque".

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Roncero terminó con un mensaje directo al brasileño, aunque dejando claro que reconoce todo lo que ha hecho por el Real Madrid: "Vini, no te lo tomes a mal, ya sé que nos has dado Champions y nos vas a seguir dando grandeza, pero mírate en el espejo de Diomande. Aunque tenga 19 años y sea un crío, ese chico ya ha jugado como tiene que jugar un futbolista de Madrid, que quiere crecer y desequilibrante. Eso me ha encantado".