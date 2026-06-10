Roncero estalla tras la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: "Es un paripé"

En las últimas semanas, Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes objetivos del FC Barcelona para reforzar su delantera. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que el conjunto azulgrana podría ser el principal protagonista en la carrera por el argentino, ha aparecido el Real Madrid dispuesto a dinamitar el mercado.

El club blanco presentó el martes una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid, una cifra que habría supuesto el fichaje más caro de toda su historia y que encajaba perfectamente con el anuncio que había realizado Florentino Pérez durante la campaña electoral.

El jueves, el presidente madridista había adelantado sus planes con unas declaraciones: "El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions y va a ser la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid va a pagar en la historia en un traspaso. Van a ser 150 millones".

Tras el anuncio, los aficionados pensaban en alguna de las grandes estrellas del fútbol mundial, y, después de saber que el elegido ha sido Julián Álvarez, la noticia ha generado sorpresa.

Tomás Roncero mostró su indignación en 'El Larguero': "Me ha sorprendido porque para mí no tiene la cualificación de galáctico, aunque sea un gran delantero. No es que yo le quiera hacer de menos, es que no está en el imaginario de lo que consideráramos galáctico. En toda LaLiga ha metido ocho goles, y falló un penalti en Copa, o sea que no hablamos de un jugador que haya deslumbrado".

Según el periodista, hay otros nombres que sí encajan en el perfil de fichaje estelar con una inversión de tal magnitud: "Cuando Florentino anunció el posible fichaje no pensamos en un momento la posibilidad de que fuera él. Yo cuando el otro día escuché lo de los 150 solo me salían Olise, Haaland o Vitinha. Exactamente ese tridente".

Tomás Roncero tampoco quedó convencido con la forma en la que el club blanco ha gestionado toda la operación: "El procedimiento tampoco me ha gustado porque es darle la oportunidad al Atlético a que se ría del Real Madrid. Porque encima el community manager es un cachondo, que con el Barça se choteó y ahora la toca al Madrid, pues el tío cachondo oficial del año".

El periodista también reveló cuál fue la reacción de los madridistas tras conocerse la oferta. "A mí los madridistas lo que me han transmitido, es que menos mal que el Atlético ha rechazado la oferta. Diciendo 'menos mal que han dicho que no porque si no nos lo comemos con patatas'".

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Roncero cree que toda la maniobra podría haber tenido un objetivo diferente: "Sinceramente creo que todo esto ha sonado a paripé porque entre todos han conseguido encarecer la operación al Barça", concluyó.