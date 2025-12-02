Roncero estalla como nunca con el Madrid: "Son chavales salidos de un gimnasio sin calidad"

El pobre empate del Real Madrid en Girona ha hecho explotar a la afición blanca. Es el tercer tropiezo consecutivo en Liga y el equipo de Xabi Alonso ha entrado en una clara crisis. Uno de los que reflejó el sentimiento de los merengues fue Tomás Roncero por su reacción durante el partido en la retransmisión de la Cadena COPE.

El periodista no pudo contener la rabia por el juego de su Real Madrid y en la media parte, pocos minutos después del gol del Girona, explotó: "Este Madrid no tiene fútbol, me tiene hastiado. Es tan irreconocible, es un equipo tan vulgar. Con tan poca pasión y calidad. No tiene fútbol, no juega a nada. No sabe qué hace".

Para Tomás Roncero, el principal problema que tiene el equipo de Xabi Alonso es estructural. Los blancos llevan dos temporadas sin tener un claro plan de juego y el periodista tiene claro por qué: "El mejor centro del campo de la historia se ha sustituido por chavales salidos de un gimnasio sin calidad. Güler se arrugó en un azucarillo. El fichaje era Zubimendi".

Las palabras en caliente en el descanso no se esfumaron tras el resultado final. El Real Madrid igualó el encuentro tras un penalti provocado por Vinicius, pero ni el punto contentó a los madridistas. De hecho, tras el encuentro le volvieron a recordar sus palabras y Roncero se reafirmó: "Muy físico... Camavinga, Valverde, Tchouaméni venga vamos nos pegamos. Que fuerte estamos todos, que cachas. Pero habrá que cuidar bien la pelota, dar pases de 30 metros, caños, un sombrero... no se digo yo. Por probar de hacer algo diferente a estar cachas. Técnicamente son buenos. Bellingham está 'missing'. En el primer año casi gana el Balón de Oro y ahora no sabe en que posición juega".

Los grandes señalados son evidentes. Unos centrocampistas por los que el Madrid se ha dejado mucho dinero para intentar replicar el trío Modric-Kroos-Casemiro, pero que no está dando resultados. El pasado domingo en Montilivi Xabi Alonso sacó a cuatro en el once, pero ni así consiguió controlar el encuentro: "Es frustrante ver a cuatro tipos tan técnicamente y físicamente poderosos, pero que no se traduzca en un mínimo fútbol. Y Güler, que es el que tiene teóricamente más talento, últimamente se está diluyendo como un azucarillo; cuando hay partidos más duros, deja dos detallitos y desaparece del mapa. Me da mucha rabia", sentenció Roncero.