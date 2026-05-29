Roncero estalla: "La lista de De la Fuente no tiene sentido" y lanza un aviso sobre las elecciones del Real Madrid

Tomás Roncero, subdirector del Diario AS, visitó 20minutos para valorar la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El periodista calificó de "sorpresa mayúscula" que ningún futbolista español del Real Madrid esté en la lista.

Según Roncero, la ausencia es difícil de justificar: "Lo normal es que el Madrid, con la calidad que tiene y luchando por todos los títulos, tenga algún seleccionable." Recordó que en otras citas siempre había nombres como Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal o Joselu.

Carvajal, el gran olvidado

Roncero fue especialmente crítico con la no convocatoria de Dani Carvajal, a quien considera un jugador imprescindible por trayectoria y peso en el vestuario.

"Por romanticismo mío, y por un sentido de la justicia por cómo ha acabado la temporada, creía que Carvajal estaría citado. Es un capitán histórico, un líder dentro y fuera del campo." El periodista recordó que el lateral había sumado más de mil minutos en los últimos meses y comparó su caso con el de Merino o Gavi, convocados pese a no haber jugado.

Daniel Carvajal y David Alaba celebran el gol de Gonzalo Garcia ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Gonzalo García y Huijsen, dos decisiones que tampoco comparte

El subdirector del AS también cuestionó la ausencia de Gonzalo García, delantero del Real Madrid, y de Dean Huijsen.

Sobre Gonzalo, Roncero destacó que aporta "registros diferentes" y un perfil moderno, potente y determinante: "Si van Gonzalo y Carvajal, sería una lista perfecta."

En cuanto a Huijsen, admitió que el central no estaba en su mejor momento, pero aun así considera discutible su exclusión.

La portería, otro foco de debate

Roncero también analizó la situación en la portería. Considera a Unai Simón indiscutible, pero cree que David Raya será el titular si el vasco tiene cualquier contratiempo: "Ha ganado la Premier y puede ganar la Champions. Porterazo."

Sobre Joan García, advirtió que su presencia puede generar ruido mediático: "La prensa de Barcelona va a estar diciendo que por qué no juega Joan. Creará un foco de conflicto que no había."

Florentino, favorito; Riquelme, alternativa en crecimiento

La irrupción de Enrique Riquelme como candidato a la presidencia del Real Madrid fue otro de los temas centrales. Roncero considera que, a día de hoy, Florentino Pérez parte con ventaja, aunque destaca que Riquelme puede captar el voto del descontento.

"Riquelme va a presentar sus credenciales. Florentino tiene un bagaje enorme y creo que va a ganar seguro." Aun así, el periodista cree que un 25% de los votos sería un éxito para el joven empresario, que se consolidaría como alternativa real de futuro.

Florentino Pérez: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid / Archivo

"Higiene democrática"

Tras dos décadas sin votaciones, Roncero considera que estas elecciones son positivas para el club: "Eso se llama higiene democrática. Evita el acomodamiento y ayuda incluso a Florentino a rejuvenecerse y recuperar impulso."

Aunque valora la solidez empresarial de Riquelme, insiste en que el actual presidente no corre peligro en esta convocatoria electoral.