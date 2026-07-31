Roncero alucina con el fichaje de Carlos Espí: "Lo que se está haciendo es para estudiarlo en las universidades"

Las gallinas que entran por las que salen. Eso hizo ayer el Real Madrid. Anunció la venta de Gonzalo García al Fulham, conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, por 40 millones de euros por el 70% del futbolista. Horas después, el equipo blanco anunció la incorporación de Carlos Espí, procedente del Levante, a cambio de 25 millones de euros. Un movimiento completamente inesperado, ya que el delantero tenía un pie y medio en la Premier League.

El fichaje de Espí está en boca de todos, y desde 'El Larguero', programa de la Cadena SER, analizaron si puede ser un buen recambio de Gonzalo. Uno de los colaboradores que no dudó en compartir su punto de vista al respecto fue Tomás Roncero, periodista del 'AS' y tertuliano de 'El Chiringuito'.

En primer lugar, el periodista reconoció que le fastidia la marcha de Gonzalo: "Todo lo que sea que se vaya un canterano me duele, pero también lo entiendo, porque él sabía que si se quedaba iba a jugar lo justo".

"Por su edad y progresión, Gonzalo tiene que jugar. Y si realmente explota en la Premier, el Madrid habrá recaudado ahora unos cuantos millones y siempre podrá repescarlo después. Yo preferiría que no su hubiera ido, pero lo puedo entender, por la oportunidad que supone", comentó en 'El Larguero'.

Respecto al fichaje de Espí, Roncero fue claro: "Es un nombre que me sorprende". Aunque, avisó de que "es un fichaje recomendado por Mourinho y es un futbolista cotizado en Italia e Inglaterra, de 21 años y 1,94 metros y que, además, es español".

En ese instante, el colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, quiso dejar claro que "no tengo nada en contra de que el Madrid fiche extranjeros, pero prefiero que para sustituir a Gonzalo se apueste por un chico español".

Carlos Espí, delantero del Levante. / Ana Escobar / EFE

Por otro lado, valoró positivamente lo que está consiguiendo el club con las ventas de canteranos durante las últimas temporadas: "Lo que se está haciendo es para estudiarlo en las universidades buenas. Las ventas de canteranos van a dejar unos 200 millones en las arcas, siendo el único que estaba asentado en el primer equipo Gonzalo, tú imagínate. Se ha conseguido crear una gran reputación de la Fábrica a nivel internacional".

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El Real Madrid está agitando el mercado de fichajes y Roncero remarcó el motivo: "Como tiene la economía muy saneada, el Madrid puede permitírselo. Está claro que si estás amasando tanto dinero en la tesorería que se puede permitir esos gastos".