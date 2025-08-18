Ronaldo, Sergio Ramos, De Gea... Los alocados cierres de mercado que el Madrid puede repetir

Cuando Mastantuono apareció en su presentación con el dorsal '30' en Valdebebas a más de uno se le pusieron las orejas tiesas. No era un recurso para librarse del límite salarial, que en el Madrid es una figura que no preocupa salvo giro imprevisto de sus circunstancias financieras ante LaLiga. Las tres decenas, un número fetiche para el argentino, que ya había utilizado en River Plate, descubrían la posibilidad de un último fichaje para el club blanco, al quedar liberado el dorsal '25', la única vacante en el primer equipo después de la permanencia en la estructura blanca de Ceballos o Rodrygo.

Ronaldo y el divorcio con Cuper

No es la primera vez que el Madrid deja un factor sorpresa para el final de un mercado que cierra el lunes, 1 de septiembre, a las 23:59. El hombre que suscita mayor interés en Valdebebas es Ibrahima Konaté, central de 26 años del Liverpool, quien, por tanto, no podría acogerse a la posibilidad de ser inscrito con el filial como sí sucede con Mastantuono, que acaba de cumplir los 18. Con este movimiento, el Madrid se aprovecha de la interpretación de una norma que permite estos supuestos con la cantera, aunque está pensada para jugadores del filial y no nuevas incorporaciones.

Florentino Pérez se ha movido bien siempre en los finales de mercado. Ahí dio alguno de sus grandes golpes y otros fueron fallidos, pero en la mayoría de casos encontró el efecto deseado. Uno de los más memorables ocurrió el 31 de agosto de 2002, cuando el Madrid se llevó a Ronaldo Nazario para su constelación de Galácticos. Lo hizo a las 23:30 horas del cierre de mercado, a cambio de 45 millones que pagó al Inter de Milán. El conjunto blanco supo jugar sus bazas por 'O Fenómeno', quien no estaba contento con Cúper.

Incluso después de pasar su grave lesión de Rodilla, Ronaldo rindió, como hizo hasta el final de sus días. Ronaldo estuvo en el Madrid hasta 2007, cuando, de nuevo por problemas con un entrenador, esta vez Fabio Capello, se marchó al Milan. Jugó 177 partidos oficiales con la camiseta madridista, con la que anotó 104 tantos. Ganó dos Ligas, una Intercontinental y una Supercopa de España, pero a aquella constelación se le resistió la Champions. Con todo, Ronaldo, que pese a haber jugado en el Barça siempre se ha declarado madridista, dejó un buen sabor de boca en el Bernabéu.

El traje blanco de Sergio Ramos

Apenas tres años después, el Madrid de Florentino repetía el mismo 'modus operandi' con Sergio Ramos. A las 23:47 del 31 de agosto, René Ramos, hermano de Sergio, y Pedro Bravo, su representante, entregaban en LaLiga un cheque de 27 millones a nombre del Sevilla que suponía el pago de la cláusula de rescisión del central. Fue el primer español fichado por el actual máximo mandatario blanco. Un traspaso que se hizo después de unas semanas delirantes. La escena más sonada fue cuando se plantó en la concentración de la selección española con un traje blanco.

Era un guiño que Ramos y su entorno consideraron como sutil, pero que chillaba por los cuatro costados. Faltaban apenas dos días para el cierre del mercado. José María del Nido estaba muy cabreado, porque su postura era inamovible. Había rechazado los 22 millones que le había puesto el Madrid sobre la mesa. La familia del andaluz, al ver que el presidente hispalense no cedía, se sumió en el llanto, porque pensaba que Florentino se levantaría de la mesa al no entrar en el juego de presiones del Sevilla.

Finalmente, Sergio Ramos llegó al Madrid al límite. Lo que vino después fue historia de este club, con cuatro Champions, una de ellas con su polémico sello: un tanto de cabeza en el 93 que condenó a un Atlético cuya afición denunció tantas la ilegalidad de aquel tanto. No pudo vivir nada semejante un excolchonero como David de Gea, cuyo fichaje en el último día de mercado se frustró por culpa del fax. Fue en el verano de 2015, cuando Casillas se marchó del Oporto para dejar a Keylor Navas como único titular.

El fax que no entró a tiempo por De Gea

Florentino Pérez quiso llevarse al por aquel entonces portero titular del Manchester United y de la selección española. Después de unas negociaciones maratonianas, el club español y el inglés acordaron un montante de 30 millones de euros más el portero costarricense. De Gea iba a ser, por tanto, una de las grandes apuestas de la temporada que empezó con el fugaz Rafa Benítez y terminó con Zidane levantando su primera de tres Champions consecutivas. Y lo hizo con Keylor en la portería, porque el intercambio de fax por De Gea se produjo tarde.

Hubo un cruce de acusaciones, en el que el Madrid culpó al United de haber introducido los dantos en el sistema de transferencia de la FIFA demasiado tarde. El conjunto blanco envió los papeles pasadas las 00:00 horas, con lo que el traspaso quedó invalidado. La noticia, desvelada por las radios, obligó a cambiar todas las portadas de aquel día. Alguno que vivió aquella noche, como quien escribe este reportaje, recuerda cómo ciertas ediciones no se pudieron parar. Así, por ejemplo, en Canarias se despertaron con De Gea fichado por el Madrid.

Aunque con un impacto mediático menor, en 2021 Florentino repitió la jugada con Eduardo Camavinga. Uno de los jóvenes más deseados de Europa en ese momento terminó recalando otro 31 de agosto en el Madrid. Mientras los focos apuntaban a Mbappé, en uno de los múltiples veranos de un culebrón resuelto el año pasado, el equipo madridista movió ficha en Francia, pero a través del Rennes, para llevarse al mediocentro de 18 años por 40 millones. Ahora, con el '25' libre, se ha vuelto a abrir la veda, con Ibrahima Konaté -o quién sabe- como principal presa para capturar.