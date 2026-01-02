REAL MADRID
Ronaldo destapa a Florentino: "Echó a Luxemburgo por quitarme en todos los partidos"
Una entrevista que realizó el brasileño en 2025 vuelve a viralizarse por un fragmento en el cual revela cómo fue el despido del por aquel entonces técnico del Real Madrid
Ronaldo Nazario ha sido uno de los protagonistas de este inicio de 2026 tras unas declaraciones realizadas hace unos meses que han vuelto a viralizarse con mucha fuerza en las últimas horas, inundando las redes sociales.
Se trata de una extensa entrevista que realizó el exjugador brasileño de Real Madrid y Barça, entre otros, en un podcast llamado 'Charla Podcast'. En ella, Ronaldo repasa muchos temas de su carrera, incluyendo sus años en el conjunto blanco.
La anécdota que ha llamado la atención y ha sido tan comentada es la historia del despido de Vanderlei Luxemburgo, que estuvo dirigiendo al equipo desde enero hasta diciembre de 2005.
"Vanderlei era muy bueno. Era muy buen entrenador. Su staff era muy bueno", empezó afirmando Ronaldo ante los entrevistadores. "Estaba por encima de la media, pero tuvo un problema de gestión de grupo, siempre lo tuvo", señaló el brasileño.
Fue entonces cuando el exfutbolista introdujo el papel de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el desenlace de la historia del técnico en la capital española.
"Luxemburgo se fue porque me quitó en todos los partidos", explicó Ronaldo entre risas. "El presidente fue a hablar con él y le dijo: 'tú sabes que toda esta gente que viene aquí vienen para ver a Ronaldo y tú lo sacas del campo'".
"Y Vanderlei le decía: 'Presidente, con todo el respeto, yo soy el entrenador y yo decido'. Está bien, pásate por recursos humanos", concluye Ronaldo sobre la conversación entre el mandatario y el entrenador brasileño.
Luxemburgo dirigió un total de 45 partidos al Real Madrid, logrando 28 triunfos, 7 empates y 10 derrotas. El brasileño llegó con la intención de implantar métodos más estrictos en la plantilla de los Galácticos, pero todo saltó por los aires y las sustituciones de Ronaldo fueron la gota que colmó el vaso.
- El Barça respira con el 'fair play' para empezar 2026
- El Barça ya sabe lo que costaría la cesión de Cancelo
- Jordi Évole no da crédito con el resumen de 2025 en TVE sobre el Barça: 'Por lo que sea...
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Lewandowski y Christensen, libres para negociar su futuro lejos del Barça
- Pau Gasol y un estilo de vida que Durant no comprendió: 'Estaba más preocupado en los conciertos y en las obras de teatro
- Lamine Yamal se apunta al derbi
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria