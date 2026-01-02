Ronaldo destapa a Florentino: "Echó a Luxemburgo por quitarme en todos los partidos"

Ronaldo Nazario ha sido uno de los protagonistas de este inicio de 2026 tras unas declaraciones realizadas hace unos meses que han vuelto a viralizarse con mucha fuerza en las últimas horas, inundando las redes sociales.

Se trata de una extensa entrevista que realizó el exjugador brasileño de Real Madrid y Barça, entre otros, en un podcast llamado 'Charla Podcast'. En ella, Ronaldo repasa muchos temas de su carrera, incluyendo sus años en el conjunto blanco.

La anécdota que ha llamado la atención y ha sido tan comentada es la historia del despido de Vanderlei Luxemburgo, que estuvo dirigiendo al equipo desde enero hasta diciembre de 2005.

Ronaldo Nazário, durante su etapa en el Real Madrid / SPORT

"Vanderlei era muy bueno. Era muy buen entrenador. Su staff era muy bueno", empezó afirmando Ronaldo ante los entrevistadores. "Estaba por encima de la media, pero tuvo un problema de gestión de grupo, siempre lo tuvo", señaló el brasileño.

Fue entonces cuando el exfutbolista introdujo el papel de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el desenlace de la historia del técnico en la capital española.

Luxemburgo, dirigiendo un entrenamiento del Madrid / GORM KALLESTAD / EFE

"Luxemburgo se fue porque me quitó en todos los partidos", explicó Ronaldo entre risas. "El presidente fue a hablar con él y le dijo: 'tú sabes que toda esta gente que viene aquí vienen para ver a Ronaldo y tú lo sacas del campo'".

"Y Vanderlei le decía: 'Presidente, con todo el respeto, yo soy el entrenador y yo decido'. Está bien, pásate por recursos humanos", concluye Ronaldo sobre la conversación entre el mandatario y el entrenador brasileño.

Luxemburgo dirigió un total de 45 partidos al Real Madrid, logrando 28 triunfos, 7 empates y 10 derrotas. El brasileño llegó con la intención de implantar métodos más estrictos en la plantilla de los Galácticos, pero todo saltó por los aires y las sustituciones de Ronaldo fueron la gota que colmó el vaso.