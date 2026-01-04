REAL MADRID
Romero, explota contra Vinicius: "Cuando tiene a un niño maleducado, la culpa termina siendo de los padres"
El brasileño volvió a dejar una mala imagen dentro y fuera del campo en la victoria del Real Madrid
SPORT.es
Gonzalo García fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Real Betis, pero Vinicius terminó robándole parte de los focos tras unos malos gestos que encendieron a los integrantes del Carrusel Deportivo de la Cadena SER.
Cuando el árbitro indicó el final del encuentro, el brasileño no quiso saber nada de celebraciones y se marchó al vestuario. Algo que no le gustó nada a Dani Garrido y así lo hizo saber en antena: "Imagen poco gratificante para Vinicius. Cuando ha pitado el árbitro, los jugadores celebraban y abrazaban a Gonzalo y él ha enfilado el túnel de vestuarios. ¿Pero qué le aporta? La permanente gana de querer ser protagonista en todas las escenas. Pues no eres el protagonista, chico, no llames la atención y deja a Gonzalo", acusó el conductor del programa al brasileño.
Un Vinicius que ya se marchó molesto y pitado por gran parte del estadio tras ser sustituido al final de la segunda parte. Finalmente, decidió irse al vestuario y no saltar otra vez al césped para saludar a su afición como muestra del cabreo que llevaba encima.
Tras los comentarios de Dani Garrido, fue el turno de Antonio Romero, el narrador de los duelos del Real Madrid en la cadena, y tampoco se quedó corto con su crítica a Vinicius Jr: "Cuando tú tienes un niño maleducado en casa, la primera vez es culpa del niño. La segunda, del niño... pero a la décima la culpa es de los padres. El que quiera que entienda". El narrador ya no apunta al futbolista, sino que se fija más arriba en su entorno o incluso en la directiva del Real Madrid por tolerarle todo al brasileño.
Garrido volvió a dar su opinión sobre este gesto de Vinicius y siguió sin entender el motivo que tenía para empañar un día feliz en Chamartín: "Es la permanente gana que tiene de querer ser protagonista en todo. Tienes un chaval que ha marcado dos goles, ha marcado Asencio, ha marcado Fran, el Madrid ha ganado, pero tú tienes que tener esa imagen. ¿Qué te aporta alma de cántaro?", finalizó el periodista.
