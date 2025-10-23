Roig Negueroles: "El Madrid protesta todo, en Europa ya nadie cree su discurso"

No cesan las reacciones a la suspensión del partido que se iba a disputar en Miami entre el Villarreal y el Barça. El conjunto groguet mostró su enfado por lo sucedido de forma contundente, mediante un comunicado oficial en su página web.

"El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos", escribió el club en la nota.

Tras el comunicado, el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, atendió a los micrófonos de Radio Marca y señaló directamente al Real Madrid. "LaLiga se puede equivocar, pero el Madrid parece que vaya en contra de todos. Estuve en Roma en la reunión de la ECA y a nivel europeo van perdiendo cada vez más peso porque ya nadie cree el discurso, pero a nivel España sobre todo la prensa aún hace mucho caso a lo que se dice desde el Madrid", empezó diciendo.

"Estoy de acuerdo con el Madrid en muchísimas cosas de las que protestan, pero creo que pierden legitimidad porque también protestan absolutamente todo lo que se propone, hasta las jugadas que son buenas, con cosas que aprobaron hace tres o cuatro años. Ahora cambian de opinión porque va en contra de todo... Protestan absolutamente todo. Hasta si algo fuera bueno para el Madrid protestarían", añadió el consejero delegado del club.

Roig Negueroles no ocultó su enfado con la forma en la que se anunció la suspensión del partido: "Se nos avisó 25 minutos antes de nuestro partido y se nos pidió mantenerlo en secreto. Luego lo hacen público sin consensuar nada, en medio de un partido importante… eso no son formas. Nos da comodidad jugar en casa, pero si queremos crecer como club y como Liga, hay que abrirse al mundo".

Otro de los que se llevó un dardo fue David Aganzo, presidente de AFE: "Nos mintió. Dijo que el Barça iría a una reunión y no era verdad. Creo que hubo manipulación hacia los jugadores. Los futbolistas no son tontos, pero tampoco quieren conflictos".