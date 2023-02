Rodrygo, sobre Vinicius: "Es un tema delicado"

El jugador del Real Madrid cree que "las cosas no van a cambiar" respecto a su compatriota En relación a la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Ahly, opinó que fue "un partido duro"

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, opinó este miércoles que la polémica en torno a su compañero y compatriota Vinicius "es un tema delicado". "No sé qué decir; sé que las cosas no van a cambiar", dijo tras la victoria de su equipo en Rabat en las semifinales del Mundial de Clubes contra el egipcio Al Ahly egipcio.

"Intentamos hablar de otras cosas, de fútbol, de lo que hacemos de bueno ahí", afirmó preguntado por su compañero de equipo en declaraciones tras el partido.

Sobre la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al Ahly, opinó que fue "un partido duro", pero que el Real Madrid jugó bien. Y acerca de su posición en el campo de número 9 reconoció que es donde le gusta jugar. "Es donde puedo crear más peligro", añadió.

Rodrygo admitió que el entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, le pide "paciencia" y "no estar siempre de titular". "Es difícil, pero lo intento porque tenemos un equipo muy bueno, grandísimos jugadores, y todos quieren jugar, pero es difícil tener paciencia".