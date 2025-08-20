Rodrygo, cada vez más olvidado

Rodrygo Goes ha dejado de ser un asiduo en el once titular del Real Madrid desde el 26 de abril. Todo empezó en la final de Copa que los blancos perdiendo en Sevilla ante el Barcelona, cuando Carlo Ancelotti decidió dejarlo en el banquillo al descanso. Desde entonces, ha jugado un partido de titular de los últimos 12 de su equipo.

93 minutos de 630 posibles

El brasileño solo fue titular con Xabi Alonso el primer partido que dirigió al equipo en el Mundial de Clubes. Fue ante el Al Hilal el pasado 18 de junio. Los siguientes seis encuentros empezó en el banquillo, salió en dos y vio los otros cuatro desde la banda. Ha jugado 93 minutos de los 630’ posibles con el nuevo entrenador blanco (14,7%), que confirman la situación incómoda en la que se encuentra el brasileño.

“Este es otro contexto al del Mundial de Clubes, lo dejamos atrás. Lo que cuenta es el ahora y cuento con él. Hay que hacer una lectura de futuro, en tres meses sabremos si ha tenido más minutos”, justificaba Alonso tras el partido ante Osasuna, en el que Rodrygo no participó ni un minuto. Igual no hace falta, y el brasileño decide dejar el equipo antes de que se cierre el mercado el próximo día 30.

Xabi no le espera

Rodrygo está cada vez más olvidado en el Real Madrid y los contactos que ha mantenido con el City tampoco ayudan a su situación. Los antecedentes hay que buscarlos en la recta final de Ancelotti al frente del equipo. Tras aquella final de Copa, el Madrid cerró la temporada con otros cinco partidos, en los que Rodrygo estuvo ‘lesionado’, aunque los servicios médicos del club nunca justificaron con un parte médico el problema.

La filtración desde el club para justificar su situación es que entró en depresión. Las críticas a su rendimiento arreciaron, lo que pudo provocar aquella situación. Desde entonces, no ha levantado cabeza y Xabi Alonso no le va a esperar. El tolosarra tiene relevos suficientes para cubrir esa posición. Ha dado galones de titular a Güler, con quien no tuvo competencia cuando Ancelotti estaba al frente. Sin Bellingham. Xabi ha preferido a Brahim y la llegada de Mastantuono puede acabar de enterrar sus esperanzas de recuperar el rol que ha tenido en las tres últimas temporadas.