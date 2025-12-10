Rodrygo sigue con su 'obsesión' con el City de Guardiola: rompe su sequía goleadora

Rodrygo Goes, por fin, volvió a marcar… aunque su tanto quedó, más allá del ímpetu de los minutos iniciales, como una de las pocas buenas noticias para un Real Madrid superado por el Manchester City de Pep Guardiola.

El brasileño abrió el marcador en el minuto 28 con un tiro cruzado partiendo desde la derecha para batir a Donnarumma. Consiguió, así, ver portería por primera vez desde el pasado 4 de marzo contra el Atlético de Madrid, en la ida de los octavos de final de la pasada Champions que acabaron con los blancos pasando de ronda en la tanda de penaltis, aunque posteriormente cayeron en cuartos ante el Arsenal.

La peor racha

El extremo cortó una sequía monumental: 1.415 minutos y 32 partidos oficiales sin ver portería, la peor racha de un atacante blanco en toda la historia según datos compartidos por MisterChip en su cuenta oficial de 'X'. No obstante, no alcanzó el registro más largo por tiempo, los 1.416 minutos de Rafa Marañón, por tan solo 60 segundos.

Su reencuentro con el gol llegó precisamente ante su rival fetiche en Europa. Con el de esta jornada, Rodrygo suma 5 goles en 10 partidos frente al City, un rival que todavía sufre los fantasmas del doblete que forzó la prórroga en las semifinales de 2022 y que provocó la eliminación de los 'skyblues' en el Bernabéu en una noche fatídica para los de Pep. Aun así, esta vez, su tanto quedó en anécdota y ni la habitual reacción de orgullo del Bernabéu consiguió incomodar a los de Guardiola.

Regreso al once

En una alineación marcada por la ausencia por lesión de Kylian Mbappé, Rodrygo se hizo con un puesto en el tridente junto a Vinícius y Gonzalo. El brasileño no era titular en Champions desde septiembre, en la primera jornada de la fase liga ante el Marsella, ni en Liga desde el 23 de noviembre contra el Elche.

Xabi recuperó al extremo de inicio en una noche en la que, sin la pólvora del killer francés, necesitaba su chispa para romper la defensa del City… aunque el resto del equipo no acompañó. El Madrid se volvió a mostrar como un equipo sin ideas con el balón en los pies para acompañar la voluntad del '11' y las habituales intervenciones de un salvador Thibaut Courtois.

El City remontó con los goles de O’Rilley y Haaland antes del descanso y, desde ese momento, controló el partido sin sufrir en exceso, dejando al Madrid atrapado y desnudando las carencias del proyecto de Xabi y Florentino.