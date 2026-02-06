Rodrygo es seria duda para el partido ante el Valencia

El Real Madrid completó este viernes un nuevo entrenamiento en el que el técnico Álvaro Arbeloa recibió las buenas noticias de ver a Dani Carvajal y al alemán Antonio Rüdiger participando a pleno rendimiento junto al resto de sus compañeros, mientras que el brasileño Rodrygo Goes no entrenó con el grupo.

El atacante arrastra una sobrecarga en la pierna derecha y, según transmiten fuentes del club a EFE, es duda de cara a la visita del Real Madrid a Mestalla este domingo (21:00 horas CET, -1 GMT).

Segunda sesión consecutiva que se pierde Rodrygo antes de un partido contra el Valencia en el que su compatriota Vinícius Junior es baja por acumulación de tarjetas, además de los lesionados Jude Bellingham y Éder Militao.

Quienes sí estarán disponibles, salvo contratiempo, son el austriaco David Alaba, de nuevo con el grupo tras ausentarse el jueves debido a un proceso gripal que le provocó fiebre; Carvajal y Rüdiger, quienes se ejercitaron al margen el jueves y volvieron a la dinámica de grupo este viernes sin problemas.

Una sesión en la que Arbeloa centró el trabajo en ejercicios de posesión y presión, además de las habituales finalizaciones a portería y partidos en campos de reducidas dimensiones, para encarar la recta final de su primera semana con solo un partido, desde que el 12 de enero se hiciera cargo del primer equipo del Real Madrid.

Un periodo importante de la temporada, según remarcó el propio técnico, que se inicia con la visita al Valencia en Mestalla y que se extenderá también a la próxima semana, justo antes de encarar, además de los compromisos en Liga, la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.