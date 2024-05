Rodrygo, señalado por no asumir la llegada de Mbappé

Rodrygo ha alterado el karma del madridismo en un momento clave de la temporada, en vísperas de la final de Champions, que ha aprovechado para hacer unas inoportunas declaraciones que pueden costarle caro. Ha abierto un debate inesperado que no ha sentado bien en el club. Hablar de su futuro y dejar abierta la puerta a una salida admitiendo que le gustaría jugar en la Premier, no ha sido lo más conveniente. Y todo porque no acaba de digerir que Mbappé va a mandarlo al banquillo de los suplentes la próxima temporada si Ancelotti no lo evita.

Rodrygo renovó hasta 2028 y posó con Florentino Pérez / R. Madrid

Florentino le toma la matrícula

Florentino Pérez le ha tomado la matrícula, como se la tomó en su momento a otros más grandes como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Cuando al presidente del Real Madrid le incomoda algo, acaba tomando medidas para que todo vuelva a la normalidad. Elimina de un plumazo aquellas actitudes que restan en un vestuario repleto de estrellas, en el que tienen que convivir los egos de jugadores de primera línea.

Pese a que su entorno asegura que el deseo del jugador es seguir en el Real Madrid, las declaraciones del protagonista ponen en cuestión el mensaje. Se sospecha que no acaba de digerir el aterrizaje este verano de Mbappé, que le relegará a la suplencia después de una temporada en la que ha gozado del favor de Ancelotti en el once titular, pese a sus intermitentes actuaciones que han puesto en cuestión su continuidad en el equipo con jugadores que venían apretando por detrás.

Rodrygo ha abierto la puerta de salida del Real Madrid / Efe

Dispuesto a traspasarlo

A esto suma que verbaliza su deseo de jugar en la Premier League donde los clubes más potentes no dejan de llamar a su puerta. Para el Real Madrid podría ser el momento de negociar un traspaso y hacer caja para amortizar la llegada de Mbappé, o ayudar a fichar otros objetivos con Davies o Leny Yoro, entre otros. Con la llegada de Mbappé y Endrick, más Vinicius y Joselu, Ancelotti tendría suficiente para hacer frente al curso que viene.

A ellos se suman otros jugadores de oficio ofensivo como son Bellingham, Brahim o Arda Güler. El marroquí y el turco han demostrado talento suficiente como para competirle el puesto a Rodrygo, que podría ser traspasado por más de 100 millones de euros. Sus declaraciones están marcadas en rojo para los dirigentes blancos, que intuyen que el brasileño prepara su salida. De ser así, no pondrán impedimento alguno siempre y cuando llegue con una oferta convincente.