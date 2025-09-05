Rodrygo se sale con la suya y reta a Vinicius

"Puede ser un tema de debate porque Rodrygo se encuentra muy cómodo en la banda izquierda". Lo advirtió Carlo Ancelotti el pasado mes de enero y parecía tener razón. El debate sobre quién debe jugar en el extremo izquierdo ya ha llegado al Real Madrid y Xabi Alonso tiene la responsabilidad de encontrar la mejor solución para el equipo blanco.

Rodrygo nunca lo pidió públicamente, pero las informaciones de su entorno más cercano siempre apuntaron a que la izquierda era la posición favorita del ex del Santos. Fue donde más jugó en el equipo brasileño y desde donde ha firmado alguna de sus mejores actuaciones como futbolista del Real Madrid.

Rodrygo celebra un gol ante Vinicius / Efe

Sin embargo, mirando los números que ofrece Transfermarkt, la realidad en el conjunto madridista es que el brasileño ha jugado 142 partidos en la derecha, 75 como delantero centro y 'solo' 44 por la izquierda.

¿El motivo? Tener que compartir equipo con un futbolista como Vinicius Jr, que ha sido más determinante y ha tenido más jerarquía que él en la plantilla, al menos hasta ahora. Con la llegada de Xabi Alonso, las cosas parecen haber cambiado y todo en favor de Rodrygo.

Vinícius celebra su gol al Mallorca / AP

Con su futuro todavía en el aire, el Mundial de Clubes no fue la mejor carta de presentación del extremo con Xabi Alonso. Solo disputó un partido de titular, por la derecha, y luego pasó a un segundo plano. Una vez resuelto el culebrón y habiendo decidido quedarse en el Madrid, las cosas cambiaron en Liga.

Lucha por la banda izquierda

Tras no darle un solo minuto ante Osasuna, Xabi Alonso sorprendió en la segunda jornada ante el Oviedo sacando a Rodrygo como titular por la banda izquierda y dejando a Vinicius en el banquillo. El que fuera futbolista del Flamengo saltó al campo en la segunda parte para ser protagonista con un doblete, como si de una reivindicación se tratase.

La realidad es que Rodrygo no firmó un partido espectacular ni mucho menos, pero la decisión de Xabi Alonso fue una declaración de intenciones. El tolosarra parece haber elegido que ambos brasileños se disputen el puesto, si bien siempre tendrá la opción de poner a alguno en la derecha, dependiendo del partido.

Mastantuono se ha ganado un puesto en la derecha / Efe

Salvando a Mbappé, el ataque del once del Real Madrid está más abierto que nunca. Mastantuono se ha consolidado dos jornadas consecutivas por su trabajo en defensa, pero tendrá que empezar a aportar más en ataque si no quiere perder el puesto. Por sorprendente que parezca, Vinicius Jr no es indiscutible, lo que abre la puerta a Rodrygo de brillar en su sitio favorito.

Xabi Alonso tendrá que tomar decisiones y las cosas empezarán a aclararse una vez los futbolistas vuelvan del parón internacional. Ahí, cuando los partidos se jueguen cada tres días y empiece la Champions League, se verá si las rotaciones del nuevo entrenador del Real Madrid van en serio.