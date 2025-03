Rodrygo saca pecho: "Estoy haciendo una Champions increíble"

A dos días de una nueva cita para la historia del Real Madrid en la Liga de Campeones, el derbi de vuelta de octavos de final en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el brasileño Rodrygo, autor del primer tanto de la eliminatoria, resaltó lo especial que es para él este duelo, esta competición y formar el tridente del equipo blanco junto a Kylian Mbappé y Vinícius.

"Los partidos contra el Atlético tienen un ambiente diferente porque se trata de derbis. Son los dos equipos más grandes de la ciudad. El ambiente suele ser diferente y siempre es especial jugar contra ellos", destacó en una entrevista con la UEFA antes de la visita al Metropolitano.

"Jugar junto a Mbappé y Vini es muy especial. Es un sueño jugar con grandes jugadores y formar parte de ese ataque. Cada día nos conectamos más, nos conocemos más y jugamos mejor. Esto solo ha sido el principio porque todavía tenemos una hermosa historia por escribir como tridente", manifestó. Autor de 25 goles en 61 partidos en la Liga de Campeones, en los que fue titular en 40, Rodrygo tiene un idilio con la competición de clubes de mayor prestigio.

"La 'Champions' es una competición que me encanta y en la que además siempre me ha ido bien. Es especial para mí porque me suelen salir las cosas muy bien. Estoy haciendo una temporada increíble en la 'Champions' y quiero seguir ayudando aún más a mi equipo", señaló antes de verse el miércoles de nuevo las caras con el Atlético de Madrid.

El Real Madrid ha ido creciendo en el torneo tras una irregular fase de liga, con un impulso importante, como explicó Rodrygo, en la eliminatoria ganada ante el Manchester City con clara superioridad. "Fue una victoria muy importante, era un rival muy difícil y veníamos jugando contra ellos todos los años. Los partidos siempre son muy disputados, difíciles para ambos equipos, pero este año fuimos mucho mejores. Realmente tomamos el control y eso ha aumentado nuestra confianza de cara al resto de la temporada", destacó.

El delantero brasileño se mostró agradecido a su técnico de club, el italiano Carlo Ancelotti, con quien dijo tiene "una relación especial" y ha sido clave en su crecimiento "desde el primer día que llegó". "Lo que aprendo de él dentro del fútbol y lo intento replicar en mi vida personal es la forma de tratar a la gente. Es un ser humano fantástico, trata a todo el mundo muy bien y sabemos que el papel que tiene como entrenador es muy difícil porque tiene que gestionar un grupo con tantos jugadores. Siempre intenta mantener un equilibrio, siempre trata a todos muy bien y con respeto", ensalzó.