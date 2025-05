Rodrygo, rompe su silencio: "Dejen de crear cosas"

Rodrygo Goes se ha perdido los últimos tres partidos con el Real Madrid. Contra el Celta, antes del clásico no jugó por un "fuerte constipado", ante el Barça no entró a pesar de estar convocado y se cayó de la convocatoria del Mallorca por unas molestias en los entrenamientos previos. Toda esta situación desató una ola de rumores y informaciones que apuntaban a que el brasileño se estaría planteando salir del conjunto blanco. Incluso se llegó a afirmar que podría no volver a jugar mientras Ancelotti esté al mando del equipo.

El italiano habló sobre las reiteradas ausencias de su futbolista y dejó claro que no existe ningún problema: "El proceso febril no le permitió entrenarse bien, ni volver a su mejor nivel. Es una molestia que hay que valorar. Se han montado muchas especulaciones, pero todo el mundo le tiene un cariño especial, sobre todo yo. Cuando un jugador anímicamente no esta bien, quiere jugar y demostrar su calidad, esta un poco decepcionado en este sentido. Todos los futbolistas tienen lesiones".

Ahora, ha sido el propio Rodrygo quien ha salido a dar la cara y ha enviado un mensaje a los aficionados blancos en su 'Instagram'. El brasileño publicó una fotografía tumbado en una camara de recuperación con el siguiente texto: "Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto, dejen de crear cosas", acompañado de un 'emoji' con la mano en la cara.

El mensaje de Rodrygo en Instagram / @rodrygogoes

El jugador del Real Madrid quiere acallar los rumores sobre su estado físico con esa publicación. Aun así, Rodrygo no estará este miércoles ante el Mallorca y será una de las 11 bajas que tiene Ancelotti para recibir a los bermellones. Su siguiente oportunidad para volver a los terrenos de juego y despedirse de su técnico será el domingo ante el Sevilla.