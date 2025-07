Rodrygo se queda con un único destino

El Real Madrid tiene un problema con Rodrygo Goes. Xabi Alonso apenas le dio minutos en el Mundial de Clubes y su futuro parece lejos del Santiago Bernabéu. Sin embargo, al club blanco le está costando encontrar un club que atraiga al futbolista y, al mismo tiempo, invierta una cantidad aproximada de unos 90 millones de euros.

Rodrygo tiene contrato hasta el 2028 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Su salario también es de los más elevados de la plantilla, rondando los 10 millones de euros, por lo que todo son complicaciones para encontrarle una salida.

La llegada de Franco Mastantuono es una competencia directa muy fuerte, a la que hay que añadir la inesperada de Gonzalo, el delantero canterano que se ha sacado de la chistera Xabi Alonso. También puede actuar en su demarcación Arda Güler, si bien el técnico tolosarra lo prefiere en el centro del campo para aportar soluciones que el año pasado no se encontraron sin Toni Kroos.

Franco Mastantonuo es una competencia directa para Rodrygo / EFE

Rodrygo, por tanto, está en el mercado y la Premier League parece la única competición en la que hay suficiente dinero para apostar por su fichaje. No obstante, la mayoría de equipos grandes ya se han reforzado y solo le queda una única vía, aunque a priori menos competitiva a nivel deportivo, como es la del Tottenham, según informó el diario AS.

Muchas puertas cerradas

El Arsenal, otro club que estaba tras sus pasos, se ha decantado por Viktor Gyokeres, por 63 millones de euros más variables. Una operación más barata que la de Rodrygo por un delantero que ha sido la sensación del año en Europa por sus 54 goles en el Sporting de Lisboa.

En Londres, el Chelsea tiene a un equipo joven y reconstruido por la mano de Maresca, como se vio en el Mundial de Clubes, y el retoque principal sería el de Xavi Simons, pagando más de 70 millones por el ex blaugrana. También suena Garnacho, del Manchester United, como otra alternativa.

Wirtz, fichaje récord para el Liverpool / Liverpool

En el resto de Inglaterra, el Liverpool desembolsó 150 millones por el fichaje de Florian Wirtz del Bayer Leverkusen y también parece estar dispuesto a tirar la casa por la ventana por Alexander Isak, ex de la Real Sociedad y que ha triunfado en el Newcastle.

Por su parte, el Manchester United se ha hecho con los servicios de dos puntas como Matteus Cunha por 74 millones del Wolverhampton, una cifra casi calcada a los 75 millones pagados por el extremo Bryan Mbeumo, del Brentford.

En cuanto al Manchester City, tiene cubierto el puesto de delantero centro con Erling Haaland, además de Omar Marmoush, una contratación de la pasada campaña por 70 millones procedente del Eintracht de Frankfurt.

Un duro negociador

Por tanto, el camino de Rodrygo fuera del Real Madrid solo puede pasar por el Tottenham. La entidad inglesa dispone de dinero, pero Daniel Levy, su propietario, es un gran negociador y medirá mucho el esfuerzo económico para fichar a un futbolista que, por otro lado, es necesario.

Con la marcha de Harry Kane al Bayern de Múnich y la posible de Son al fútbol norteamericano, carece de un gran referente, que podría ser Rodrygo Goes. Los 'spurs' han pedido permiso al Madrid para negociar, según explicó AS, pero no será nada fácil llegar a un acuerdo.

De no concretarse esta operación, todo apunta a que Rodrygo se quedaría en el Real Madrid o quedaría la opción desesperada de una cesión ya que al futbolista le interesa jugar para entrar en los planes de Carlo Ancelotti de cara al Mundial del próximo verano.